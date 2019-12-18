Контррозвідка викрила у 2019 році 17 агентів спецслужб іноземних держав, - СБУ

Військова контррозвідка СБУ відправила за грати 43 злочинців у 2019 році, зокрема 2 отримали покарання за державну зраду, 16 за тероризм. Про це повідомила прес-служба СБУ.

У сферу відповідальності військових контррозвідників входить широкий спектр завдань: від виявлення проникнення агентів та шпигунів іноземних держав у вітчизняні військові формування до протидії корупції та зловживанням у воєнній сфері.

У 2019 році за матеріалами військової контррозвідки було розпочато 538 кримінальних проваджень. Серед них за злочини:

проти основ національної та громадської безпеки – 192;

у сфері охорони державної таємниці та службової інформації – 9;

у сфері службової діяльності та за корупційні правопорушення – 128;

у сфері господарської діяльності – 96.

Загалом із початку року повідомлення про підозри здійснено 119 особам.

Скеровано до суду понад 100 проваджень.

До різних термінів та видів покарання засуджено 43 особи, у тому числі 2 – за державну зраду, 16 – за тероризм.

Серед засуджених, зокрема, троє учасників створеної Головним Управлінням Генштабу Збройних сил РФ агентурної групи «Сапфір». За завданням спецслужб Росії вони займалися збором розвідувальної інформації про сили за засоби, задіяні в Операції об`єднаних сил, а також планували проведення антиукраїнських інформаційних акцій. Наразі координатора групи – «радника уряду ЛНР» А. Тимохіна оголошено у розшук.

Крім того за рік викрито 115 учасників незаконних збройних формувань проросійських терористів та їхніх пособників. До різних термінів ув`язнення засуджено 12 бойовиків.

Так 4 роки позбавлення волі за участь у терористичній організації отримав стрілець «Оплоту», якого Служба затримала у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

По 8 років отримали двоє бойовиків квазіреспулік, затриманих Службою поблизу передових позицій Збройних Сил.

До 10 років ув`язнення засуджено й бійця-дезертира, який самовільно залишив українське військо та перейшов до терористів. За завданням бойовиків він планував повернутися на підконтрольну українській владі територію у межах обміну полоненими для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Оперативники регулярно протидіють агентурному проникненню до Збройних Сил і зі сторони іноземних спецслужб. Із початку цього року Службою:

зафіксовано 67 фактів спрямувань представників 14 іноземних держав до інформації з обмеженим доступом;

видворено 21 іноземця;

припинено злочинну діяльність 17 агентів спецслужб іноземних держав, серед яких − діючі та колишні військовослужбовці ЗСУ.

Так співробітники військової контррозвідки СБУ викрили спроби вербування спецслужбами РФ військовослужбовців-секретоносіїв ЗСУ для отримання розвідувальної інформації в оборонній сфері.

СБУ попередила підготовку російськими спецслужбами терористичного акту на одному із арсеналів ЗСУ, де зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів.

Також військова контррозвідка викрила спроби вербування представниками російських спецслужб та підконтрольних їм так званих «МГБ Д/ЛНР» українських військовослужбовців через соціальні мережі.

Непоодинокими є випадки втягнення у злочинну діяльність на користь ворога колишніх військових, які лишилися на тимчасово окупованих територіях України.

Нещодавно Служба виявила трьох замаскованих під патріотів військових-перебіжчиків: воїна-десантника, військового з району ООС та колишнього офіцера ЗСУ з Криму.