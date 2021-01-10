Соціолог розповів до кого переходять виборці Зеленського

Найбільше Зеленський втрачає проросійський електораті від падіння його рейтингів бонуси отримує ОПЗЖ. Про це розповів гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

«Найбільше від падіння їхнього рейтингу виграє Опозиційна платформа - За життя і Юрій Бойко. Ще виграє партія Шарія. Потім істотно Порошенко, трохи Голос і далі всі інші», - сказав він в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами соціолога, від Зеленського більше відійшов здебільшого проросійський електорат.

«Мені здається, що від Зеленського більше відійшов той електорат, який підтримував його в надії на те, що він зможе швидко встановити мир з Росією. І серед нього велика частина проросійська», - резюмував Паніотто.

За результатами опитування КМІС, проведеного з 17 по 23 грудня, рейтинг Зеленського тримався на рівні 27%. За рік його рейтинг впав майже вдвічі. При цьому, якби нові вибори президента відбулися найближчим часом, то до другого туру з Зеленським вийшов би Бойко.