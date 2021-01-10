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Монобільшість спостерігається лише при голосуванні за третину законів, - ЧЕСНО

28 декабря, 16:00  Политическая  Украина

 

Серед 120 голосувань рівно 226 голосів від “слуг” отримали 13 законів. Про це повідомляє громадський рух Чесно.

 

Монобільшість, слуга народу, коаліція, парламент, голосування, зеленський

 

З-поміж 335 голосувань у другому читанні фракція “Слуги народу” проголосувала за 120 законів мінімально необхідною кількістю голосів (226) і більше. Тобто лише кожен третій законопроєкт став можливим завдяки існуванню монобільшості.

 

Станом на 21 грудня 2020 року фракція складається із 246 нардепів — цієї кількості більш ніж достатньо для ухвалення законопроєктів одностайно лише однією фракцією. Мінімально необхідна кількість голосів — 226.

 

Серед 120 голосувань рівно 226 голосів від “слуг” отримали 13 законів.

 

Інші 215 голосувань у другому читанні отримали від “Слуги народу” 225 і менше голосів. Мінімальну підтримку отримав депутатський законопроєкт  № 2077 щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту. Щоправда, його ініціаторами є чотири опозиційні нардепи — “батьківщинівці”.

 

На другому місці за кількістю голосів — президентський законопроєкт № 0058 про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах та Факультативного протоколу до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах. Монобільшість віддала за нього 167 голосів.

 

Третє місце посідають законопроєкти № 3648 (про безпеку і якість донорської крові) і № 3006а (повернення “пакунку малюка”). Фракція “Слуги народу” віддала за них по 173 голоси.

 

Найбільша кількість ініціаторів (72 — усі “слуги”) законопроєктів саме у № 3006а — про повернення “пакунку малюка”, який скасував/монетизував уряд Дениса Шмигаля у липні 2020 року.

 

Інколи “слугам” не вистачало голосів на пропозиції колег за фракцією, які одноосібно ініціювали законопроєкти. Це, наприклад, стосується закону № 2386 (погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії) Юрія Камельчука — СН дала 176 голосів.

 

Були і випадки, коли у СН не вистачало голосів на ініціативи від голів комітетів фракції. Так сталося, наприклад, із законами Данила Гетманцева: № 2571-д (“антиколомойський” закон) — 200 голосів від СН, № 1109 — 203 голоси за від СН, № 1233 — 216 голосів за від СН.

 

Серед усіх голосувань у другому читанні ми проаналізували ті, де фракції і групи найчастіше давали нуль голосів, але при цьому “Слуга народу” голосувала. Ми виявили, що водночас давали нуль голосів п’ять фракцій і груп — усі, крім позафракційних. Всього таких голосувань було чотири, але позафракційні допомагали зібрати необхідні 226 голосів лише у двох випадках:

 

№ 1008 (президентський) щодо діяльності органів суддівського врядування — 219 голосів від СН і 17 від позафракційних;

 

№ 1066 (щодо перезавантаження влади) — 224 голоси від СН і 4 від позафракційних;

 

№ 1053-1 (касові апарати) — 235 від СН і 2 від позафракційних;

 

№ 1012 (про імпічмент президента) — 244 голоси від СН і 1 від позафракційного.

 

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