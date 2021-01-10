Частина єдиної команди Зеленського чомусь вирішила, що вони – самостійні гравці, – Подоляк

Подоляк стверджує, що голова Офісу президента Єрмак не закриває президента в «теплій ванні». Він вважає, що не всі люди, які прийшли до влади в рамках єдиної команди, розуміють її цінність.

Замість того, щоб розчищати авгієві стайні після минулої влади, частина команди, яка прийшла півтора роки тому, зараз вирішила змагатися у власній крутості. Про це в інтерв'ю «Фактам» розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає Главком.

За словами радника голови ОП, не всі люди, які прийшли до влади в рамках єдиної команди, розуміють її цінність.

«Багато хто з них чомусь вважають, що вже є самостійними гравцями. Ось прийшла команда, реально взяла на себе роль такого собі сталкера, який повинен розчистити авгієві стайні і запропонувати якісь нові правила. І замість того, щоб консолідовано не прогнутися під ударами вкрай незадоволених цією роботою опонентів, частина цієї команди раптом починає дивитися на себе в дзеркало і говорити: «Який я крутий», – вважає Михайло Подоляк.

При цьому, голова Офісу президента Андрій Єрмак не закриває президента в «теплій ванні», а навпаки, максимально відкриває дорогу в команду будь-якому профі, який прийде з підготовленою точкою зору у вигляді аналітичної записки і зможе її докладно викласти і йому, і президенту.

«Єрмак точно не якийсь темний розпорядник, який стоїть на сторожі. Він вкрай зацікавлений у розширенні точок зору, які отримує президент. Це взагалі унікальна якість для чиновницьких кулуарів, та чи не поодинокий випадок у політичній історії України», – коментує «Фактам» Подоляк.