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Частина єдиної команди Зеленського чомусь вирішила, що вони – самостійні гравці, – Подоляк

25 декабря, 10:00  Политическая  Украина

Подоляк стверджує, що голова Офісу президента Єрмак не закриває президента в «теплій ванні». Він  вважає, що не всі люди, які прийшли до влади в рамках єдиної команди, розуміють її цінність.

 

голова Офісу президента, Андрій Єрмак, президент «теплі ванни», Зе команда, Команда Президента, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

 

Замість того, щоб розчищати авгієві стайні після минулої влади, частина команди, яка прийшла півтора роки тому, зараз вирішила змагатися у власній крутості. Про це в інтерв'ю «Фактам» розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає Главком. 

 

За словами радника голови ОП, не всі люди, які прийшли до влади в рамках єдиної команди, розуміють її цінність.

 

«Багато хто з них чомусь вважають, що вже є самостійними гравцями. Ось прийшла команда, реально взяла на себе роль такого собі сталкера, який повинен розчистити авгієві стайні і запропонувати якісь нові правила. І замість того, щоб консолідовано не прогнутися під ударами вкрай незадоволених цією роботою опонентів, частина цієї команди раптом починає дивитися на себе в дзеркало і говорити: «Який я крутий», – вважає Михайло Подоляк.

 

При цьому, голова Офісу президента Андрій Єрмак не закриває президента в «теплій ванні», а навпаки, максимально відкриває дорогу в команду будь-якому профі, який прийде з підготовленою точкою зору у вигляді аналітичної записки і зможе її докладно викласти і йому, і президенту.

 

«Єрмак точно не якийсь темний розпорядник, який стоїть на сторожі. Він вкрай зацікавлений у розширенні точок зору, які отримує президент. Це взагалі унікальна якість для чиновницьких кулуарів, та чи не поодинокий випадок у політичній історії України», – коментує «Фактам» Подоляк.

 

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