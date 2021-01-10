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Справа Микитася може вдарити по президенту, - Олег Лісний

24 декабря, 09:00  Политическая  Украина

 

Справа колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася про передачу "слугам народу" $2 млн на вибори до Верховної Ради - це потужна інформаційна атака проти провладної партії. З кожною його заявою сигнал посилюється. В перспективі це може зачепити самого президента України Володимира Зеленського. Таку думку висловив політолог Олег Лісний. 

 

Справа Микитася, Олег Лісний "Укрбуду", Максим Микитась, $2 млн , вибори, слуга народу, офіс президента, політолог

 

"Тут ситуація, якщо подивитися відсторонено, зрозуміло, і про корупцію говорять і про все завгодно. Але для мене це продукт того, що людина пішла на угоду зі слідством. І тепер воно виглядає насправді, якщо відкинемо юридичну площину, адже там є такі компоненти, які позбавляють відповідальності: чим більше здаси, тим менше сидітимеш, або взагалі можеш не сісти. Але є ще один момент, який я зараз бачу, -  це інформаційна складова, яка дуже схожа на те, що або є домовленість, або, я припускаю, переконання самого Микитася. Це атакувати нинішню владу. Це зараз виходить дуже якісно, адже ми бачимо, що посилюється сигнал від кожної заяви. То він на одну людину сказав, тепер він іде далі, говорить уже про "Слугу народу", про партію, знов про людину конкретну, яку він спеціально називає", - повідомив Лісний в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.

 

 

Експерт також зазначив, що головна ціль такої атаки не провладна фракція "Слуга народу".

 

"Ми бачимо, що воно йде планово, і посилюється сигнал все більше й більше. Я так думаю, що такими сеансами дійдуть до Офісу президента вже. Тобто, можливо, адресою гніву є Офіс президента".

 

На запитання Анжеліки Сазоненко, чи це розкривають правду, чи це спеціально вигадана атака, експерт відповів:

 

"Дуже важко сказати тому, що в цій ситуації ніхто свічки не тримав. Але дуже схоже, що, можливо, є підґрунтя юридичне, яке може бути небезпечним для Микитася, адже він боїться сісти надовго. І це все вилилось в потужну інформаційну кампанію. Поки що, якщо відкинути юридичну складову, це виглядає, як потужна інформаційна кампанія проти провладної партії і в перспективі, можливо, проти президента та його оточення".

 

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