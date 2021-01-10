Ротації в уряді – спроба хоч трохи втримати довіру, - Якубін

«Це було насправді прогнозовано. По-перше, потрібно було провести певну ротацію в уряді і за результатами місцевих виборів. Відповідно, владі потрібно на це відреагувати й частково хоча би перезавантажити склад міністрів – частину змінити, а частину, які були виконувачами обов’язків, призначити. Я думаю, що це один із наслідків місцевих виборів й це можливість хоч трохи втримати рівень довіри. По-друге, причина в тому, що в нас ухвалене нове законодавство ? виконувач обов’язків міністра не може виконувати ці функції довше, ніж 30 днів. І по-третє, під час голосування за бюджет ми побачили де-факто формування нової коаліції, такого собі напівформату із «Слуги народу», «Довіри», «За майбутнє» та «Батьківщини», ? сказав Якубін у коментарі «Слово і діло».

Експерт пояснив, що під час ротації саме з цих причин буде призначений міністр освіти та вирішене питання щодо міністра енергетики.

«Плюс, я не виключаю, що у майбутньому може дійти до зміни прем’єр-міністра України. Тому дуже цікаво, що відбуватиметься довкола призначення міністра енергетики. Денис Шмигаль також спершу був призначений віцепрем’єром і мав займатися питанням зарплати шахтарям, тому я би до цієї кадрової ротації придивлявся», ? вважає політолог.