Легітимний чи ні – юрист пояснив статус мера Харкова Кернеса

Реагувати на нестандартну ситуацію, яка склалась у Харкові мала б Центральна виборча комісія, а далі оскарження в Адміністративному суді. Однак цього не сталось і Кернес легітимний мер, хоч і незаконний. Про це заявив експерт з конституційного права Олександр Москалюк.

Перша сесія нового складу міської ради Харкова відбулась без новообраного міського голови Геннадія Кернеса, але, як повідомили у територіальній виборчій комісії, він все одно заступив на посаду мера.

Юрист нагадав, що у законі «Про місцеве самоврядування» (ст. 42) йдеться про те, що повноваження новообраного міського голови починаються від моменту складання ним присяги на пленарному засіданні ради, під час якого оголошуються результати виборів.

Оскільки Геннадія Кернеса на сесії міськради не було, то й присяги він не складав. Голова Харківської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова повідомила, що Кернес обраний міським головою не вперше (вчетверте – ред.) і вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці.

«Насправді присяга міського голови, як і присяга народного депутата чи будь-яка інша, виконує важливу функцію, яка засвідчує спроможність особи фактично виконувати обов’язки на ту посаду, на яку її обрали, чи депутата, чи народного депутата, чи голови ради. Ба, навіть свідчить про можливість пересуватися і виконувати відповідний обсяг повноважень», – пояснив Олександр Москалюк у коментарі "Слово і діло".

Тобто, якщо людина не може бути присутньою під час складання присяги, то вона не може виконувати якісь більш складні повноваження чи функціонал.

«Новобраний – означає, що необхідно знову засвідчити, що ця особа зберігає спроможність виконувати свої повноваження», – сказав юрист.

Звичайно, що закон можна витлумачити будь яким чином, але, на думку конституціоналіста, це спотворює саму сутність норми, принцип добросовісності.

Реагувати на таку нестандартну ситуацію теоретично має Центральна виборча комісія, а далі має бути оскарження в Адміністративному суді.

Поки цього не сталося, Геннадій Кернес є легітимним, адже це означає довіру суспільства, яке його обрало, але при цьому – незаконним, чи нелегальним мером Харкова. Так буде доти, доки влада не спроможеться із цим щось зробити.

Нагадаємо, сесії Харківської міськради не проводилися від середини серпня через хворобу Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в День міста, 23 серпня. «Слово і діло» відстежило, як розвивалися події довкола зникнення мера Харкова.