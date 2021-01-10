КИЕВ
07:34 		Брюссель
06:34
Москва
08:34
Воскресенье, 10 января 2021

Новости

08 января, 18:00  Экономическая  Украина
Стало відомо, на які овочі супермаркети роблять найбільші націнки
08 января, 16:00  Социальная  Украина
В парламенті розповіли, як зміниться пенсійна система з 2023 року
08 января, 14:00  Политическая  Украина
Стали відомі імена нардепів-дармоїдів, які отримають зарплату ні за що
08 января, 12:30  Политическая  Украина
Блокада Криму допомогла зробити з півострова периферійний регіон та показала силу України, – політолог
08 января, 11:00  Политическая  Украина
Трамп «вляпався» в історію – політолог про протести в США
06 января, 17:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли про що не варто забувати у Святвечір
06 января, 15:00  Социальная  Украина
Понад 60 тисяч українців зараз працюють за кордоном
06 января, 13:00  Социальная  Украина
Цей рік може стати роком Майданів, - Якубін
06 января, 11:00  Социальная  Украина
Експерт пояснив чому всі переживають за побутову хімію, батарейки і лампочки під час локдауну
06 января, 09:00  Политическая  Украина
Якщо Зеленський розвернуться в бік олігархічних впливів США буде важко знайти партнерів в Україні, - Горбач
Все Новости
Прислать новость


Легітимний чи ні – юрист пояснив статус мера Харкова Кернеса

11 декабря, 12:00  Политическая  Украина

 

Реагувати на нестандартну ситуацію, яка склалась у Харкові мала б Центральна виборча комісія, а далі  оскарження в Адміністративному суді. Однак цього не сталось і Кернес легітимний мер, хоч і незаконний. Про це заявив експерт з конституційного права Олександр Москалюк.

 

Мер, Харків, Кернес, Олександр Москалюк, сесія, присяга

 

Перша сесія нового складу міської ради Харкова відбулась без новообраного міського голови Геннадія Кернеса, але, як повідомили у територіальній виборчій комісії, він все одно заступив на посаду мера.

 

Юрист нагадав, що у  законі «Про місцеве самоврядування» (ст. 42) йдеться про те, що повноваження новообраного міського голови починаються від моменту складання ним присяги на пленарному засіданні ради, під час якого оголошуються результати виборів.

 

Оскільки Геннадія Кернеса на сесії міськради не було, то й присяги він не складав. Голова Харківської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова повідомила, що Кернес обраний міським головою не вперше (вчетверте – ред.) і вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці.

 

«Насправді присяга міського голови, як і присяга народного депутата чи будь-яка інша, виконує важливу функцію, яка засвідчує спроможність особи фактично виконувати обов’язки на ту посаду, на яку її обрали, чи депутата, чи народного депутата, чи голови ради. Ба, навіть свідчить про можливість пересуватися і виконувати відповідний обсяг повноважень», – пояснив Олександр Москалюк у коментарі "Слово і діло".

 

Тобто, якщо людина не може бути присутньою під час складання присяги, то вона не може виконувати якісь більш складні повноваження чи функціонал.

 

«Новобраний – означає, що необхідно знову засвідчити, що ця особа зберігає спроможність виконувати свої повноваження», – сказав юрист.

 

Звичайно, що закон можна витлумачити будь яким чином, але, на думку конституціоналіста, це спотворює саму сутність норми, принцип добросовісності.

 

Реагувати на таку нестандартну ситуацію теоретично має Центральна виборча комісія, а далі має бути оскарження в Адміністративному суді.

 

Поки цього не сталося, Геннадій Кернес є легітимним, адже це означає довіру суспільства, яке його обрало, але при цьому – незаконним, чи нелегальним мером Харкова. Так буде доти, доки влада не спроможеться із цим щось зробити.

 

Нагадаємо, сесії Харківської міськради не проводилися від середини серпня через хворобу Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в День міста, 23 серпня. «Слово і діло» відстежило, як розвивалися події довкола зникнення мера Харкова.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу