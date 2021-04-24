Міністерство цифрової трансформації восени в рамках антикорупційного проекту "е-Акциз" запустить електронний акциз та електронну акцизну марку.

"Запускаємо великий антикорупційний проект "е-Акциз", щоб подолати мільярдну корупцію в цій сфері і вивести ринок акцизів з тіні. Вже восени Мінцифри разом з Державною податковою службою запустять електронний акциз та електронну марку", - повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, пише УНІАН.

За словами Борнякова, це суттєво спростить процес замовлення, обліку та оплати марок для виробників та експортерів, сприятиме боротьбі з корупцією завдяки мінімізації впливу людського фактору.

Також це дозволить посилити контроль за обігом підакцизних товарів на державному рівні та створити дієвий механізм боротьби з фальсифікованими або незаконно ввезеними на територію України підакцизними товарами.

"Що важливо, кожен українець зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн і миттєво повідомити про порушення", - підкреслив заступник міністра.