КИЕВ
03:28 		Брюссель
02:28
Москва
04:28
Суббота, 24 апреля 2021

Новости

23 апреля, 17:00  Социальная  Украина
1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу: Україна встановила рекорд
23 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
Лише діалог влади з бізнесом дозволить відбудувати економіку країни, - експерт
23 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Путін не сприймає Україну як субєкт для переговорів, - політолог
23 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
До кінця року понад 1 млн українців вперше отримають оптичний інтернет
23 апреля, 09:00  Социальная  Украина
На Великдень не планується додаткових карантинних обмежень, - Степанов
22 апреля, 17:00  Политическая  Украина
Рейтинг SOCIS: які партії проходять до Ради
22 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
В Україні будуватимуть перший сміттєпереробний завод
22 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Представники України, Польщі та Литви засудили агресивні дії Росії
22 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
Українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках: подробиці
22 апреля, 09:00  Социальная  Украина
Пенсіонер має обирати сам, де отримувати пенсію, - експерт
Все Новости
Прислать новость


Кожен українець зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн

15 апреля, 13:00  Экономическая  Украина

Міністерство цифрової трансформації восени в рамках антикорупційного проекту "е-Акциз" запустить електронний акциз та електронну акцизну марку.

Міністерство цифрової трансформації восени в рамках антикорупційного проекту "е-Акциз" запустить електронний акциз та електронну акцизну марку.

"Запускаємо великий антикорупційний проект "е-Акциз", щоб подолати мільярдну корупцію в цій сфері і вивести ринок акцизів з тіні. Вже восени Мінцифри разом з Державною податковою службою запустять електронний акциз та електронну марку", - повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняковпише УНІАН.

 

За словами Борнякова, це суттєво спростить процес замовлення, обліку та оплати марок для виробників та експортерів, сприятиме боротьбі з корупцією завдяки мінімізації впливу людського фактору. 

 

Також це дозволить посилити контроль за обігом підакцизних товарів на державному рівні та створити дієвий механізм боротьби з фальсифікованими або незаконно ввезеними на територію України підакцизними товарами.

"Що важливо, кожен українець зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн і миттєво повідомити про порушення", - підкреслив заступник міністра.

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу