Кадрові ротації в уряді слід робити, якщо є «на кого міняти», - Подорожній

Розмови про чергові ротації в уряді почались через складну економічну ситуацію. Однак, міняючи фігури на шахівниці, треба мати на кого замінювати, аби не вийшло «шило на мило».

«Я не дивуюся, що сьогодні почались розмови, що потрібно міняти уряд. Країна на межі і ми зупинились перед проваллям. Сьогодні будемо шукати винних по прізвищах, сьогодні кожен розбіжиться по своїх групах. У президента дійсно кадровий голод і він це сам на прес-конференції визнав», - говорить експерт.

Втім, на його думку, важливо фахово підходити до підбору кадрів і призначення на посади.

«Зрозуміло, що прем’єр-міністр не на своєму місці. Економічний блок уряду в жахливому стані, жахлива ситуація по Кагарлику і Броварах. Це треба якимось чином «вирулювати», потрібно показувати суспільству, що ситуація контрольована. Але треба показувати «кого на кого» замінювати, щоб не було «шило на мило». Я не вірю, що лавка запасних така коротка, треба займатися кадровою політикою», - каже Юрій Подорожній.

Щодо можливого призначення на посаду міністра культури нардепа Олександра Ткаченка політолог висловив побоювання.

«Це посада не лише міністра культури, але й інформації, і вона не останнього значення. Щодо пана Ткаченка, то до нього багато питань. Згадайте як взимку він просував законопроект, який ми називали «законом про обмеження свободи слова». На мою думку, призначення Ткаченка на посаду міністра культури становить загрозу свободі слова», - вважає політолог.

Також, політолог відмітив, що зараз спостерігаються спроби повернення політиків і чиновників «часів Януковича».

«Романа Абрамовського хочуть зробити міністром екології. Ми ж знаємо, що це за міністерство. Це завжди була корупційна структура, яка «кує незаконні кошти». Ми бачимо поступове повернення одіозних фігур, з якими ми думали, що розпрощалися після Революції Гідності. Ми бачимо і повернення політичних фігур, і чиновників часів Януковича», - каже Юрій Подорожній.

А от щодо можливої заміни Вадима Пристайка на Ольгу Стефанишину, то, на думку політолога, тут можлива ініціатива самого Пристайка.

«На Пристайка була покладена серйозна функція, з якою він на думку, тих, хто на нього цю функцію покладав не впорався – я маю на увазі поліпшення стосунків з Російською Федерацією. За 2019 рік МЗС мало організувати багато чого, хоча багато функцій у Пристайка і було забрано. Під час останньої пертурбації в уряді він пішов офіційно наче на підвищення, але ж ми розуміємо, що насправді на пониження. Очевидно його погляди на зовнішньополітичний курс не співпадають, з тим як рухається держава, і зараз він із задоволенням піде працювати послом у Великобританію», - відмітив політолог.