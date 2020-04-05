"Замнути" скандал з братом Єрмака не вийде навіть на тлі пандемії і економічної кризи, - політолог

Чим довше президент зберігає мовчання в історії з братом Андрія Єрмака, тим гіршою стає ситуація. Для влади вцілому. Тому що виглядає це або як приховування, або як безпорадність. Або ж, як і те й інше одночасно, що найбільш ймовірно в ситуації, що склалася. Таку думку висловив у своєму Телеграм-каналі керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку.

За його словами, звільнення або, як мінімум, відсторонення Андрія Єрмака на час проведення розслідування було б правильним кроком з боку президента.

«Корупція на топ-рівні - це те, чого найбільше боялися і бояться в команді глави держави. І тt, з чим обіцяли безкомпромісно боротися. Зрештою, це фетиш, за допомогою якого Зеленський прийшов до влади. Але ніякого звільнення або відсторонення в доступному для огляду майбутньому не буде», - каже політолог.

По-перше, на думку політолога, очевидно Зеленський дуже залежний від Єрмака, з ним комфортно працювати - позначається багаторічна дружба, він дає результат (в розумінні глави держави) і виступає відмінним громовідводом (що дуже важливо для президента, який зациклений на особистому рейтингу) .

«По-друге, абсолютно не зрозуміло, на кого сьогодні можна поміняти Єрмака. Сергій Шефір та Іван Баканов теоретично можуть зайняти його місце, але ось чи захочуть самі - велике питання. А далі лава запасних абсолютно порожня. Розраховувати на прихід класичного бюрократа, який займеться виключно забезпеченням діяльності канцелярії президента, наївно», - говорить Рейтерович.

Він наголошує, посада глави Офісу президента вже давно - одна з ключових в державі. І можливості, які вона надає, воістину безмежні. Скандал з братом Єрмака це тільки підтвердив.

«По-третє, на Єрмаку дуже багато зав'язано. Починаючи від обміну полоненими і закінчуючи Києвом. Перше важливо в контексті зовнішньополітичних ініціатив Зеленського, друге - в контексті протидії пандемії. Київ - своєрідний маркер здатності влади протистояти COVID-19», - зауважив політолог.

Точніше, на думку політолога, таким маркером столиця могла б стати - але поки Кличко в чисту переграє Офіс президента

«Як в публічній сфері, зверніть увагу, що президент не відвідав жодної лікарні, що само по собі дуже показово, особливо на тлі його попередніх «рейдів» по ??регіонах, так і соціально-економічної - поки Київ сам справляється з викликами, за рахунок свого бюджету, а з загальних питань протидії пандемії не просить, а вимагає від центральної влади прийняття необхідних рішень. Втім, не виключено, що найближчим часом Офіс президента спробує перехопити ініціативу в столиці, як, до речі, і в інших великих містах, щоб утримати рейтинг президента. І займатися цим буде Єрмак», - говорить Рейтерович.

Він зауважує, що в результаті вийде погано - тому що однією рукою намагаючись зміцнити рейтинг Зеленського, другий Єрмак буде його валити далі.

«Ми почули лише малу частину плівок, далі буде більше і набагато конкретніше. З сумами, прізвищами і посадами. І зам'яти скандал не вийде. Навіть на тлі пандемії і економічної кризи, на що дуже сподіваються в Офісі президента. Просто тому, що криза - це в тому числі наслідок кумівства і корупції вже нової влади», - говорить експерт.