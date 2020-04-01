Відставка Ємця: чому іде та хто може стати наступним очільником МОЗу?

За короткий термін Ілля Ємець встиг вляпатись у низку публічних скандалів. Під час одного з виступів на телебаченні міністр охорони здоров’я припустив, що гроші на лікування необхідно використовувати для молодих людей, а тих, кому більше 65 років, Ілля Миколайович назвав трупами. Однак більш гучний скандал викликали повідомлення про те, що Ємець повертає в МОЗ схеми із закупівлею ліків. Та все таки це лише скандали. Відставка Іллі Ємця відбувається через нездатність ані міністра, ані міністерства працювати в екстремальних умовах та показувати результат.

Таку думку у своєму блозі для «Факти ІСТV» висловив експерт Українського Центру суспільного розвитку Юрій Подорожній.

«Можливу відставку Іллі Ємця обговорювали більше тижня. Власне, сам міністр нічим видатним не відзначився і у свою попередню каденцію на цій посаді, яку обіймав в уряді Азарова чотири місяці. А в умовах пандемії перед главою МОЗ та його відомством стояло надзавдання – перевести країну у стан надзвичайної ситуації та адекватно реагувати на карантин, підготовку країни до можливих навантажень на медицину», – розповідає політтехнолог Юрій Подорожній.

Подейкують, що звільнення міністра охорони здоров’я узгоджене та навіть є нова кандидатура на посаду – колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов, каже політтехнолог.

Також за його словами, ймовірно, що своєї посади позбудеться і міністр фінансів Ігор Уманський, який не зміг спрацюватись з прем’єр-міністром.

«Cаме тому у маси запускається версія про те, що Мінфін не зумів провести адекватний секвестр бюджету. Та й взагалі хтось має понести політичну відповідальність за переформатування держбюджету. Але головна причина – конфлікт з Денисом Шмигалем. Окрім того, Ігор Уманський вимагав звільнити керівників податкової та митної служб. Однак, Денис Шмигаль не тільки не звільнив ні Сергія Варланова, ні Максима Нефьодова, а й навіть вступив з міністром фінансів у конфлікт. Також Ігоря Уманського звинувачують у тому, що він намагається відновити старі схеми роботи Укравтодору», - говорить Подорожній.





Юрій Подорожній вважає, що позбутись посади може і Владислав Криклій.

«З’явилась ще інформація про можливу відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. Звичайно, в умовах кризи та надзвичайної ситуації у країні суспільство матиме масу претензій до уряду та урядовців. У найближчий час ми спостерігатимемо потужні атаки на уряд та парламентарів. А тому все залежатиме від того, наскільки за рік свого президентства Володимиру Зеленському вдалось сформувати команду, яка здатна керувати країною», - говорить експерт.





Нагадаємо, 29 березня на сайті Верховної Ради України з’явилось два проекти постанов №3281 та №3283 про звільнення обох урядовців.