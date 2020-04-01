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Офіс президента намагатиметься протягнути відкриття ринку землі, - політолог

27 марта, 14:30  Политическая  Украина

 

В суботу-неділю на позачерговому засіданні парламенту можуть розглянути  відкриття ринку землі. Це питання хочуть прив’язати до можливого дефолту і кредиту МВФ. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

 

Ринок землі, Офіс Президента, антиколомойський закон, дефол, кредит МВФ, Ігор Рейтерович, Рынок земли Офис Президента, антиколомойський закон, дефолте, кредит МВФ, Игорь Рейтерович.

 

«Офіс Президента повернувся до питання відкриття ринку землі. З прямої прив'язкою до можливого дефолту і кредиту від МВФ. В суботу / неділю на позачерговому засіданні спробують поставити на голосування не тільки анти-Коломойський закон, але і питання відкриття ринку землі», - зазначив політолог.

За його словами, саме через це повернулися до традиційної форми голосування в сесійній залі, щоб в майбутньому не можна було опротестувати рішення в судах.

«Головна проблема - станом на сьогодні немає необхідної кількості голосів. Хоча переговори йдуть активно, з різними фракціями і депутатськими групами. Ставки, як і конкретні суми окремим депутатам (доходить до $ 100 тис.) ростуть», - каже Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, як повідомляють депутати позачергове засідання Верховної Ради має відбутись 28 або 29 березня. Раніше обговорювали можливість проведення засідання у дворику Верховної Ради.

 

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