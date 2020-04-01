Офіс президента намагатиметься протягнути відкриття ринку землі, - політолог

В суботу-неділю на позачерговому засіданні парламенту можуть розглянути відкриття ринку землі. Це питання хочуть прив’язати до можливого дефолту і кредиту МВФ. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

«Офіс Президента повернувся до питання відкриття ринку землі. З прямої прив'язкою до можливого дефолту і кредиту від МВФ. В суботу / неділю на позачерговому засіданні спробують поставити на голосування не тільки анти-Коломойський закон, але і питання відкриття ринку землі», - зазначив політолог.

За його словами, саме через це повернулися до традиційної форми голосування в сесійній залі, щоб в майбутньому не можна було опротестувати рішення в судах.

«Головна проблема - станом на сьогодні немає необхідної кількості голосів. Хоча переговори йдуть активно, з різними фракціями і депутатськими групами. Ставки, як і конкретні суми окремим депутатам (доходить до $ 100 тис.) ростуть», - каже Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, як повідомляють депутати позачергове засідання Верховної Ради має відбутись 28 або 29 березня. Раніше обговорювали можливість проведення засідання у дворику Верховної Ради.