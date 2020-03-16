Скандал з Сивохою – це провокація з боку влади, - Рейтерович

Скандал з побиттям радикалами Сивохи був потрібен владі для відволікання уваги від того, що відбулось на переговорах Тристоронньої контактної групи 11 березня. У Мінську, по суті, домовилися про прямі політичні контакти між Україною і так званими ДНР / ЛНР. Те, що вони будуть відбуватися у форматі Консультативної ради, де присутні ОБСЄ, Франція, Німеччина і Росія, особливої, ролі не грає.

Таку думку висловив у своєму Телеграм-каналі керівник політико-правових програм «Українського Центру суспільного розвитку» Ігор Рейтерович.

«Результат переговорів - це визнання суб'єктності російських маріонеток з подальшим переведенням російської агресії і окупації у внутрішній громадянський конфлікт. Заради цього і Сивоху не шкода кинути на підлогу. Тепер всі будуть обговорювати "радикалів", але забудуть про національні інтереси», - говорить Ігор Рейтерович.

За його словами все це виглядало, як провокація з боку влади.

«Провокацією є вже сам факт створення подібної платформи під керівництвом Сивохи - людини з досить "совковим" мисленням, неоднозначною репутацією і відсутністю мінімально необхідних професійних компетенцій», - каже політологі.

Він наголосив, якщо метою дійсно є діалог і примирення, то займатися цим повинні безумовні моральні авторитети, які народилися і виросли на Донбасі. А не друзі по гумористичному цеху.

«Але тут мета зовсім інша - протестувати суспільство на подібні ініціативи і визначити "червоні лінії". Плюс викликати відповідну реакцію і ідентифікувати тих, хто займає іншу позицію і готовий її відстоювати. А після цього почати по ним "працювати"», - відмітив Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, 13 березня у Києві ветерани полку "Азов" виштовхали радника секретаря РНБО Сергія Сивоху з його власної презентації "Національної платформи примирення і єдності на Донбасі. До цього Сивосі пригадали заяву про "внутрішньому конфлікті в Україні" та ігнорування ролі Росії.