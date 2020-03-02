У Жмеринці в мерії сталась масова бійка

У Жмеринці Вінницької області в міській раді відбулися масові зіткнення між активістами і правоохоронцями, в результаті яких постраждали декілька людей.

Зазначається, що поліція "пов’язала" активістів в одностроях "Нацдружин". Про це пише Telegram-канал Klymenko Time, публікуючи кадри з місця кривавого інциденту.

"Підписники кажуть, що прямо зараз у Жмеринці в мерії ось такі веселощі", – йдеться в повідомленні.

Так, біля приміщення відомства трапилася бійка з криками, там вибиті вікна й двері.

Причини конфлікту невідомі, але зазначається, що у такий спосіб протестувальники хотіли зірвати чергову сесію міськради.

На оприлюднених фото також видно, що затримали активістів у брендованому одязі "Нацдружин".

"Урни ось ще красиво на відео літають... Представників організації, які брали участь у бійці, досить "жорстко відлупцювали" і затримали", – підкреслили в Telegram-каналі.

Джерело: Надзвичайні новини