Вибори у 179 окрузі на Харківщині стануть серйозним тестом для «Слуги Народу», - політолог

Проміжні вибори до Верховної Ради 15 березня стануть етапними і показовими, передусім для «Слуги Народу». Це буде перший серйозний тест для «Слуги народу» після переможного бліцкригу 2019 року. Тоді політсилі вистачило рейтингу Зеленського, щоб зайти в парламент, але зараз ситуацію уже не та.

Таку думку висловив керівник політико-правових програм «Українського Центру суспільного розвитку» Ігор Рейтерович.

«По-перше, зверніть увагу на кількість претендентів. З одного боку, серед них багато відвертих фріків, а також представників партій, які вирішили або просто заробити, продавши місця у виборчих комісіях (що, до речі, активно займалися ще під час президентської кампанії), або підстрахуватися перед Міністерством юстиції України. Останнє, нагадаємо, планує ліквідувати партії, які десятиліттями не брали участі у виборах», - відмітив політолог.

З іншого боку, на думку експерта, маса кандидатів були зареєстровані з однією метою - допомогти кандидату від партії «Слуга народу» Вікторії Алєксейчук (раднику на громадських засадах голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера, довіреній особі Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 роки) перемогти на виборах головного конкурента .

«Конкурент у неї більш ніж серйозна - колишня глава Харківської обласної державної адміністрації (2016 - 2019) Юлія Світлична. З високим рейтингом, впізнаваністю і підтримкою місцевих еліт», - каже Ігор Рейтерович.

На думку політолога, ці вибори стануть тестом для «Слуги народу» після переможного бліцкригу 2019 року.

«Тоді прямої прив'язки до Зеленському виявилося досить для перемоги. Але зараз ситуація змінилася, причому істотно. І вибори в одномандатному виборчому окрузі №179 можуть стати для влади неприємним прецедентом, який продемонструє реальний рейтинг «Слуги народу». Точніше - його падіння (що, до речі, підтвердили вибори до ОТГ)», - каже Рейтерович.

Політолог наголосив, що 2020 рік - це рік місцевих виборів. Перемога на яких здатна дозволити повністю сконцентрувати владу в руках однієї політичної сили.

«Старт передвиборної кампанії не за горами, і починати її з поразки в мажоритарному окрузі - погана прикмета. М'яко кажучи. Тому голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер отримав гранично просте завдання - забезпечити перемогу кандидата від «Слуги народу». Будь-якою ціною. В іншому випадку у області буде новий «губернатор», - зазначив Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня. Всього за крісло в парламенті буде боротися 40 кандидатів.