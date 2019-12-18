Для України маркером у питанні миру стане допуск Червоного Хреста на Донбас, - політолог

Те чи зможуть потрапити на окуповану територію представники Червоного Хреста для з’ясування долі майже 500 людей, що вважаються зниклими безвісти стане маркером, наскільки Україна можу довіряти домовленостям з Володимиром Путіним. Заявив політтехнолог, експерт Українського Центру суспільного розвитку Юрій Подорожній.

За його словами, ключовим у питанні Донбасу має стати оголошення перемир’я. Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що чергове перемир’я на Донбасі буде оголошено 20 або 21 грудня.





«Важко сказати, чи буде воно таким, як його назвав міністр МЗС: стійким та постійним. Однак уже те, що домовленості відбуваються — позитивний крок», - написав у своєму блозі для Факти ICTV Юрій Подорожній.

«Важливо також, чи зможуть потрапити на окуповану територію представники Червоного Хреста, щоб з’ясувати долю майже 500 осіб, які вважаються зниклими безвісти. Досі такого доступу організація, яка виконує важливі світові гуманітарні місії, не мала», - говорить Юрій Подорожній.

Політтехнолог зауважив, що сьогодні влада з упертістю тестує російську сторону, намагаючись переконати насамперед себе у тому, що з ворожого боку є своє розуміння розвитку подій, яке не вкладається у рамки уявлень української влади щодо того, яким повинен бути мир.





«Звичайно, інтереси росіян нікуди не ділись. А тому говорити про те, що Москва піде на зміну своєї позиції щодо кордону, марно. На прес-конференції за підсумками нормандської зустрічі російський президент кілька разів наголосив на необхідності виконувати Мінські домовленості. А тому він не вважає за потрібне обговорювати послідовність виконання цього документа», - говорить експерт.

Він також додав, що росіяни наполягають на тому, аби на Донбасі спочатку пройшли вибори, а тільки потім було встановлено контроль за кордоном. Українська сторона згодна на те, що вибори відбудуться тільки після встановлення контролю за українським кордоном.

«Для Москви важливе стратегічне завдання – всадити за стіл перемовин українську владу з лідерами “Л/ДНР”. Це потрібно для того, щоб офіційно перевести конфлікт на Донбасі у статус громадянської війни, що зніматиме вагу звинувачень з Росії, а тоді чекати на вибачення від Заходу за санкції», - каже Юрій Подорожній.

На його думку, наскільки готові росіяни просуватись вперед у вирішенні конфлікту на Донбасі, говорити складно, але події найближчих тижнів мають показати їхню позицію.