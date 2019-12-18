Путін заборонив колишнім ФСБ-никам виїжджати з Росії

Автори законопроєкту стверджували, що, розробляючи його, вони керувалися виключно інтересами самих силовиків. Зокрема, глава комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов відзначав, що закон спрямований на "забезпечення особистої безпеки співробітників ФСБ" через "провокації проти росіян за кордоном, які почастішали", – повідомляє Радіо Свобода.

Раніше заборонити виїзд з Росії колишнім співробітникам ФСБ можна було тільки в тому випадку, якщо вони мали доступ до секретної інформації.

Нагадаємо, у 2017 році урядова комісія з законопроєктної діяльності РФ дала позитивний висновок на ініціативу про заборону на виїзд за кордон для співробітників МВС.