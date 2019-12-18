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Путін заборонив колишнім ФСБ-никам виїжджати з Росії

17 декабря, 06:00  Политическая  Украина

 

Колишні працівникам ФСБ Росії встановлюють заборону виїзду з країни. Відповідний закон підписав Президент Російської Федерації Володимир Путін.

 

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Автори законопроєкту стверджували, що, розробляючи його, вони керувалися виключно інтересами самих силовиків. Зокрема, глава комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов відзначав, що закон спрямований на "забезпечення особистої безпеки співробітників ФСБ" через "провокації проти росіян за кордоном, які почастішали", – повідомляє Радіо Свобода.

 

Раніше заборонити виїзд з Росії колишнім співробітникам ФСБ можна було тільки в тому випадку, якщо вони мали доступ до секретної інформації.

 

Нагадаємо, у 2017 році урядова комісія з законопроєктної діяльності РФ дала позитивний висновок на ініціативу про заборону на виїзд за кордон для співробітників МВС.

 

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