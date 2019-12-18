"Казахстан без Назарбаєвих!" - поліція затримує активістів на акціях протестів у День Незалежності

День незалежності Казахстану місцева опозиція відзначила багатогодинними мітингами у різних містах країни. Найчисельніші мітинги пройшли в Алмати і Нур-Султані. Цей день – 16 грудня – збігається з восьмою річницею подій у місті Жанаозен, де у 2011 році влада силоміць придушила страйк нафтовиків. Тоді – за офіційними даними – загинули 17 людей. Також ця дата співпадає з 33 річницею масових антирадянських демонстрацій, коли молодь республіки виступила проти проголошення керівником Казахської РСР ставленика Кремля Геннадія Колбіна.

Протестувальники, які зібралися на свої акції 16 грудня у понеділок, уважають, що цей день має бути оголошеним днем жалоби.

У Нур-Султані й Алмати поліція провела затримання учасників маніфестацій.

Репортер Казахської служби Радіо Свобода «Азаттик» повідомляє з місця подій, що поліція затримала не менш ніж десяток людей. Розганяючи ходу, силовики розбили її учасників на невеликі групи. За деякими неофіційними повідомленнями, мова йде про щонайменше 40 затриманих активістів. Протестувальники скандували: «Шал, кет!» Та «Ал?а, Яза?стан!» («Уперед, Казахстане!»). Кілька активістів тримали банер «Казахстан без Назарбаєвих!». Це гасло неодноразово використовували на різних акціях – їхні учасники закликали Нурсултана Назарбаєва, який подав у відставку в березні, але зберігає широкі повноваження, залишити політику і не втручатися в справи держави.

Дехто закликав до звільнення з в’язниць людей, яких правозахисники вважають політичними в’язнями. Інші говорили про «китайську експансію», висловлюючи стурбованість зростаючою присутністю Пекіна в економіці Казахстану (антикитайські акції пройшли в містах Казахстану у вересні).

На площі в Алмати 16 грудня члени ініціативної групи зі створення «Демократичної партії Казахстану» поклали квіти до монумента Незалежності і виступили зі закликом не видавати Китаєві двох етнічних казахів – Кастера Мусаханули і Мурагера Алімули, які втекли із китайської провінції Синьцзян у жовтні і попросили притулок у Казахстані (зараз вони перебувають в ізоляторі в Східно-Казахстанській області і чекають на суд за звинуваченням у незаконному перетині кордону).

Більш ніж десяток молодих людей ішли з плакатами, в тому числі «Дайте дорогу молодим», за реформи з метою перетворення Казахстану з президентської республіки на парламентську.

Цього ж дня у столиці столиці Нур-Султані силовики розігнали мирну ходу на підступах до району, в якому триває будівництво адміністрації президента Казахстану.

Вони вшанували пам’ять жертв подій грудня 1986 року і Жанаозенських подій 2011 року.

«Справжні винуватці не понесли покарання», – сказала протестувальниця, яка представилася як учасниця подій у Целінограді (пізніше це місто було перейменоване на Акмолу, потім на Астану, а цього року – на Нур-Султан). Вона тримала в руках плакат з написом «Грудень. Желтоксан – Жанаозен! Не забудемо, не пробачимо». Жінка закликала «не боятися, говорити все, як було, і робити висновки».

У деяких містах Казахстану вранці у понеділок активісти повідомляли про стеження за ними або доставку «на допит» у поліцію.

Заступник начальника управління поліцією Медеуського району Алмати Даурен Керімбаєв не відповів на питання «Азаттика» про кількість затриманих. «Списки зараз утворюють. Ті особи, які були доставлені до нас в управління, вони брали участь у несанкціонованому митингу», – сказав Керимбаєв.

З минулого тижня в двох найбільших містах Казахстану щонайменше два десятки людей були засуджені на терміни від 10 до 15 діб. Активісти і правозахисники розцінили ці арешти як спробу влади запобігти мітингам.

Одним із організаторів мітингів виступив опозиційний рух «Демократичний вибір Казахстану» Мухтара Аблязова. Цей рух був оголошений судом у Казахстані екстремістською організацією.

Як повідомляє казахська служба Радіо Свобода, затримані є у містах Алмати, Шимкент, Караганда, Уральськ.