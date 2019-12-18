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Марина Порошенка склала повноваження голови Українського культурного фонду (ВІДЕО)

16 декабря, 14:00  Политическая  Украина

 

«Претензія до мене – моє прізвище» -  Марина Порошенко написала заяву про дострокове припинення повноважень в Українському культурному фонді. Про це вона повідомила у своєму відеозверненні.

 

Марина Порошенко, УКФ, український культурний фонд, міністр культури.

 

Цим кроком Марина Порошенко хоче запобігти тиску з боку чинної влади на членів команди Українського Культурного Фонду, – йдеться у її заяві.

 

«Кілька днів тому від міністра культури молоді і спорту України на Наглядову раду Українського Культурного Фонду надійшла «пропозиція» достроково припинити мої повноваження як Голови Наглядової ради. Зрозуміло, що цей крок ініційовано Офісом Президента і про культуру в цій ситуації там явно не думали. Очевидно, що у нас різні погляди на культуру взагалі, і на політичну культуру зокрема», – йдеться у зверненні.

 

Марина Порошенко повідомила, що за час роботи Фонду культурно-мистецька спільнота відчула вагому підтримку і повірила в те, що державна інституція може бути відкритою та повернутою обличчям до людей. А діяльність Фонду отримала схвальні відгуки і від чинного міністра Володимира Бородянського, і від інших представників влади.

 

«Фонд відбувся і став дієвою інституцією й ефективним інститутом розвитку української культури», – йдеться у заяві Марини Порошенко.

 

«Претензія до мене одна – моє прізвище. Я ношу його понад тридцять років і пишаюся ним. Воно увійшло в історію України, і ніхто – ні нинішній президент, ні міністр культури, – викреслити його не зможе. Тож прізвище міняти не збираюсь. І боротися за посаду – також не буду. Я маю честь!», – наголосила Марина Порошенко.

 

Вона подякувала команді за плідну роботу і підтвердила, що й надалі буде займатися благодійною діяльністю, інклюзивною освітою, культурними і мистецькими проектами.

 

 

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