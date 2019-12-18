МЗС направило Росії протестну ноту через «гумконвої»

Переміщення не погоджених з Україною і Червоним Хрестом гумконвоїв відбулося Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка».

12 грудня 2019 року Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з черговим вчиненням російською стороною міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України.

Ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий «гуманітарний конвой» для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України.

Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка».

При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами.

У зв’язку з цим Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою, зокрема, неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів, а також направляти їх у подальшому оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.