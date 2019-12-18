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Депутати іще на рік продовжили дію закону про «особливий статус Донбасу»

12 декабря, 12:30  Политическая  Украина

 

На позачерговому засіданні 12 грудня народні депутати ще на рік продовжили дію закону про «особливий статус Донбасу». Верховна Рада внесла зміни до статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» щодо продовження терміну його дії  до 31 грудня 2020 року включно.  За проголосували  320 народних депутатів.

 

особлий статус Донбасу, верховна рада, голос, батьківщина, слуга народу.

 

За закон не голосували у повному складі фракції «Голос» та «Батьківщина», повідомляє Радіо Свобода.

 

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі авторства тодішнього президента Петра Порошенка Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Він передбачає, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

 

У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік, а у жовтні 2018-го – ще на рік – до 31 грудня 2019 року включно. Нинішні зміни до закону в частині його пролонгації запропонував голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

 

9 грудня у столиці Франції Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». Вони «висловили зацікавленість» у досягненні домовленостей «щодо всіх правових аспектів» закону про «особливий статус Донбасу» з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

 

Після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що закон може бути продовжений ще на рік.

 

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