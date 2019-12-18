Обшуки у Микитася: вирішується питання накладання арешту на майно

Генпрокуратура повідомила про обшуки у будинку одного з колишніх народних депутатів у передмісті Києва. За інформацією ЗМІ йдеться про забудовника Максима Микитася.

«Прокурори Генеральної прокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань 11 грудня 2019 року провели обшук за місцем проживання одного із колишніх народних депутатів України у передмісті Києва», сказано в повідомленні Генпрокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів ГПУ слідчими ДБР встановлено, що цей народний депутат можливо вчинив дії, спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в розмірі понад 200 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно, у тому числі, виявлене під час обшуку.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату України VIII-го скликання Максиму Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.

А 8 жовтня за нього було внесено заставу. Зазначається, що після внесення застави Микитась повинен носити електронний браслет, за першим викликом з’являтися до правоохоронців, не покидати міста проживання та не спілкуватися з іншими фігурантами справи.