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Четверг, 19 декабря 2019

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Обшуки СБУ в КМДА можуть бути пов’язані з Вячеславом Непопою, - ЧЕСНО

18 декабря, 21:30  Правовая  Украина

 

Обшуки СБУ в КМДА можуть бути пов’язані з роботою  фігуранта кількох антикорупційних розслідувань Вячеслава Непопа. Про це повідомляє Громадський рух ЧЕСНО.

 

 

За їх інформацією, протягом останніх двох днів у кількох департаментах КМДА проводяться обшуки Службою безпеки України.

 

“Співробітниками Служби безпеки України викрили службових осіб Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту з питань Державного архітектурно-будівельного контролю КМДА та Департаменту ДАБІ у місті Києві на зловживаннях на користь третіх осіб”, – коментує начальник Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олена Гітлянська.

 

За розподілом обов’язків діяльність згаданих Департаментів курує заступник голови КМДА фігурант кількох антикорупційних розслідувань Вячеслав Непоп.

 

Станом на 18 грудня 2019 року обшуки тривають ще у кількох департаментах, назви яких СБУ не розголошує.

 

Відносно посадових осіб департаментів готують для вручення повідомлення про  підозру про вчинення злочину.

 

 

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