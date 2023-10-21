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Харків отримав нове обладнання для переливання крові

12 октября, 18:00  Социальная  Украина

 

Нове обладнання для переливання крові встановили в Інституті загальної та невідкладної хірургії iм. В. Т. Зайцева НАМН України. В умовах бойових дій установа не лише займається науковою роботою, а й активно надає допомогу, зокрема і потерпілим від обстрілів.


 

Інститут загальної та невідкладної хірургії iм. В. Т. Зайцева НАМН України,Олег Зарудний, Олександр Колесніков, обладнання, переливання крові, міксер, ваги, БФ. тримай мою руку, Харків

«Ми займаємося науковою діяльністю в усіх сферах хірургії  - це судинна, кардіохірургія, загальна хірургія. Однак зараз ми більше є структурним підрозділом для допомоги хворим у військовий час», - розповідає завідувач відділенням трансфузіології, екстракорпоральних технологій та біоматеріалів, лікар-хірург Олег Зарудний.


Інститут приймає на рік 1,5 тисячі донорів крові, однак вимушений був користуватися застарілим обладнанням. Нове дозволить підвищити якість кінцевих компонентів крові.


«Ваги-помішувачі нам дала в користування станція переливання крові, однак їхня модифікація 20-річної давнини. Нові ваги дозволять більш точно контролювати процес забору крові. Ваги зокрема регулюють темп забору. Таким чином уже не буде ситуацій, коли, наприклад, через поганий доступ кров дуже повільно поступає в пакет і в самій магістралі забору  відбувається уже тромбоутворення. Тобто ми зможемо зменшити ризик негативних реакцій з боку пацієнтів, яким вливають кров»,  - пояснює Олег Зарудний.


Ваги-помішувачі, які  отримав Інститут коштують понад 100 тисяч грн. Їх вдалося придбати завдяки благодійному фонду «Тримай мою руку».


«Ми не вперше допомагаємо Харківщині. Наш благодійний фонд регулярно передає продуктову допомогу деокупованим селам області, в яких досі дуже складна безпекова ситуація. Зараз ми закупили медобладнання для переливання крові. Адже розуміємо, що для міста, яке окупанти намагаються системно обстрілювати, надзвичайно важливо мати достатній запас крові, щоб мати змогу вчасно надавати допомогу постраждалим», - говорить засновник благодійного фонду «Тримай мою руку» Олександр Колесніков.


Нагадаємо, благодійний фонд «Тримай мою руку» з 2021 року активно надає допомогу одиноким літнім людям. Зокрема, пенсіонери отримують від волонтерів продуктові набори, ліки, тонометри, крісла-коляски, ходунки, засоби гігієни та інші речі першої необхідності.

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