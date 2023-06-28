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Україна йде шляхом Ізраїлю, а СБУ перетворюється на Моссад, – політолог

21 июня, 10:00  Социальная  Украина

 

Україна почала втілювати ізраїльську модель національної безпеки, а Служба Безпеки України стає все більше схожою на український Моссад.  

Про це пише політолог Тарас Загородній. 

 

політолог Тарас Загородній, Массад, СБУ, Україна, Ізраїль, війна

 

"В Ізраїлі армія та Моссад традиційно користуються найвищою довірою суспільства. Останні соцопитування в Україні продемонстрували ту ж тенденціювійськові та СБУ серед лідерів довіри людей", – вважає експерт.

 

На думку Загороднього, спецслужба – ключовий елемент ізраїльської моделі безпеки.

 

Чи стала СБУ "українським Моссадом"? Точно на шляху до цього. В активі – спецоперації найвищого рівня складності на територіях, зайнятих ворогом: від підриву Кримського мосту до вибухів на стратегічному аеродромі Мачулищі в Білорусі. Крім того, СБУ – одна із головних структур Сил оборони. Служба воює в найгарячіших точках війни – від Зміїного до Бахмуту,

– підкреслює політолог.

 

 

За його словами, ще одне правило Моссаду – ліквідація ворогів за злочини проти держави, незалежно від місця їх знаходження.

 

"Тут треба віддати належне – ми теж діємо аналогічно. Якщо ти – російський терорист, то підірвати тебе можуть як на окупованій території, так і в глибинці Росії (Татарський чи Прилєпін не дадуть збрехати). Жоден окупант чи зрадник не почуває себе в безпеці. Натомість бачимо відсутність диверсій ворога на нашій території. У росіян є бажання їх робити, але завдяки СБУ – немає змоги. Спроби Росії активувати нових агентів після початку контрнаступу завершились низкою затримань", – резюмує Загородній.

 

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що "бавовна палала, палає і буде палати", а смерть – "це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам".

 

 

 

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