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«Укрзалізниця» призначила додаткові літні поїзди до моря

04 июня, 15:00  Социальная  Украина

У найближчі дні нарешті покращиться погода, тож можна планувати мандрівку до Чорного та Азовського морів«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на низку нових та додаткових «морських» поїздів. 

У найближчі дні нарешті покращиться погода, тож можна планувати мандрівку до Чорного та Азовського морів. «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на низку нових та додаткових «морських» поїздів.

Куди можна поїхати залізницею у червніпише Главком:

 

Із 3 червня через день по непарних числах курсує довгоочікуваний жителями Східної України поїзд № 269/270 Лисичанськ – Одеса.

 

Із 3 червня також «морським шляхом» з Кривого Рогу по непарних числах вирушає потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня.

 

Із 4 червня до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький – Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг № 280/279 Жмеринка – Генічеськ.

 

Із 5 червня по непарних числах «Укрзалізниця» запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах.

 

Із 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська – популярного морського та грязьового курорту. Потяг № 472/471 Дніпро – Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно – по непарних. Потяг № 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

 

Із 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом № 261/262 Харків – Бердянськ.

 

Із 11 червня зі Львова вирушить потяг № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська.

 

Крім того, для жителів Чернігова та Сум «Укрзалізниця» запустила курсування потяга № 213/214 Суми – Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Потяг № 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах.

 

«Під час планування літніх мандрівок пам’ятайте про безпеку: носіть маски правильно та користуйтесь санітайзерами», - нагадує перевізник. 

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