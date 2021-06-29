«Укрзалізниця» призначила додаткові літні поїзди до моря

У найближчі дні нарешті покращиться погода, тож можна планувати мандрівку до Чорного та Азовського морів. «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на низку нових та додаткових «морських» поїздів.

Куди можна поїхати залізницею у червні, пише Главком:

Із 3 червня через день по непарних числах курсує довгоочікуваний жителями Східної України поїзд № 269/270 Лисичанськ – Одеса.

Із 3 червня також «морським шляхом» з Кривого Рогу по непарних числах вирушає потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня.

Із 4 червня до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький – Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг № 280/279 Жмеринка – Генічеськ.

Із 5 червня по непарних числах «Укрзалізниця» запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах.

Із 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська – популярного морського та грязьового курорту. Потяг № 472/471 Дніпро – Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно – по непарних. Потяг № 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

Із 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом № 261/262 Харків – Бердянськ.

Із 11 червня зі Львова вирушить потяг № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська.

Крім того, для жителів Чернігова та Сум «Укрзалізниця» запустила курсування потяга № 213/214 Суми – Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Потяг № 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах.

«Під час планування літніх мандрівок пам’ятайте про безпеку: носіть маски правильно та користуйтесь санітайзерами», - нагадує перевізник.