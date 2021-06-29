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Україна перша в рейтингу цінової доступності автомобільних подорожей

02 июня, 17:00  Социальная  Украина

Україна посіла перше місце в рейтингу країн Європи щодо цінової доступності автомобільних подорожей. Рейтинг склала туристична метапошукова система momondo.

Україна посіла перше місце в рейтингу країн Європи щодо цінової доступності автомобільних подорожей. Рейтинг склала туристична метапошукова система momondo.

Пошуковик провів дослідження автомобільних поїздок країнами Європи – проаналізували 31 країну за 17 показниками у шести категоріях: погода, безпека та інфраструктура, ціни, трафік та навколишнє середовище, прокат авто, природа та пам’ятки. Про це пише Хмарочос.

 

Україна посіла перше місце в категорії «ціни». Категорія показує, наскільки в країні доступне пальне, проживання та паркування, а також політика плати за проїзд автомагістралями. Україна посіла перше місце, оскільки тут дешевий бензин, дуже конкурентоспроможні ціни на житло, недороге паркування та безплатні дороги.

 

У рейтингу «безпека та інфраструктура» перше місце посіла Швейцарія – як країна з найменшою кількістю дорожньо-транспортних пригод за рік, а також вона має найкращі дорожні умови. Перше місце в категорії «трафік і навколишнє середовище» займають Нідерланди. Прокат авто – Словаччина, де комбінована недорога оренда авто та високі рейтинги компаній з прокату. День прокату в середньому коштує 22 долари.

 

У загальному рейтингу на першому місці Португалія, далі йде Іспанія і Люксембург. Україна на 26 місці.

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