Україна перша в рейтингу цінової доступності автомобільних подорожей

Пошуковик провів дослідження автомобільних поїздок країнами Європи – проаналізували 31 країну за 17 показниками у шести категоріях: погода, безпека та інфраструктура, ціни, трафік та навколишнє середовище, прокат авто, природа та пам’ятки. Про це пише Хмарочос.

Україна посіла перше місце в категорії «ціни». Категорія показує, наскільки в країні доступне пальне, проживання та паркування, а також політика плати за проїзд автомагістралями. Україна посіла перше місце, оскільки тут дешевий бензин, дуже конкурентоспроможні ціни на житло, недороге паркування та безплатні дороги.

У рейтингу «безпека та інфраструктура» перше місце посіла Швейцарія – як країна з найменшою кількістю дорожньо-транспортних пригод за рік, а також вона має найкращі дорожні умови. Перше місце в категорії «трафік і навколишнє середовище» займають Нідерланди. Прокат авто – Словаччина, де комбінована недорога оренда авто та високі рейтинги компаній з прокату. День прокату в середньому коштує 22 долари.

У загальному рейтингу на першому місці Португалія, далі йде Іспанія і Люксембург. Україна на 26 місці.