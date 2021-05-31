Зеленський і фон дер Ляєн обговорили визнання цифрових сертифікатів

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові обговорили забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів для відновлення непріоритетних подорожей громадян України та ЄС.

Про це повідомляє Офіс президента, пише Главком.

«Лідери також домовилися продовжувати співпрацю з метою забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів для відновлення непріоритетних подорожей громадян України та ЄС», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зусилля України та ЄС у боротьбі з коронавірусом та його соціальні й економічні наслідки, реформи, що тривають в Україні, та співпрацю з метою подолання постійних дестабілізаційних дій Росії.

Вони домовилися про потребу активізувати зусилля щодо надання Україні необхідної кількості вакцин, обговорили перспективи створення в ЄС механізму розподілу вакцин та позитивно оцінили роль програми Covax, у роботу якої Євросоюз робить суттєвий внесок, зазначили у пресслужбі.