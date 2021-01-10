Політолог назвав маніпуляціями розмови про скасування безвізу

Розмови про скасування безвізу - це не більше, ніж маніпуляції. Про це заявив політолог Олексій Якубін.

Посол України в ЄС написав віце-прем'єру України листа де поділився неофіційною думкою. Своєю. На цю тему. Лист "випадково" опинився в розпорядженні одного сайту. Вуаля - можна писати алармійські заголовки про скасування безвізу типу цитую - "в ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу", - зазначив Олексій Якубін на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, Конституційний суд України заблокував реалізацію результатів місцевих виборів. Суд позбавив НАЗК доступу до державних реєстрів, які використовуються для проведення перевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. У зв'язку з цим жоден керівник держоргану не може бути офіційно призначеним на посаду.

Раніше КСУ визнав неконституційною норму про кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, чим викликав шквал негативу з боку як правоохоронних, так і контрольних органів. Згідно з рішенням КСУ, кримінальна відповідальність за декларування недостовірних відомостей є "надмірним покаранням" для людини.

Після цього в Європейському Союзі заявили, що рішення Конституційного Суду України, яким заблокована реалізація результатів місцевих виборів, може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму. Про це заявив посол України в ЄС Микола Точицький у своєму листі на адресу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної.

"Як поки неофіційно відзначають наші контакти, рішення Конституційного Суду України N 13-р / 2020, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму", - йдеться в листі.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що рішення певних органів державної влади представляють загрозу національній безпеці України.

В результаті президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України.