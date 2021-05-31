У червні українці відпочиватимуть 10 днів

20 червня в Україні відзначатимуть велике християнське свято - Трійцю (Зелені свята). Традиційно воно випадає на неділю, а тому додатковий вихідний переноситься на наступний день - понеділок. Таким чином, ми будемо відпочивати і 21 червня. В результаті у нас виходить цілих три дні вихідних: з 19 по 21 червня, пише Мета.

Також у кінці місяця в країні щорічно відзначають День Конституції, а саме 28 червня. Цей день є офіційним вихідним днем. Тому на українців чекає ще один вікенд - з 26 по 28 червня.