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У червні українці відпочиватимуть 10 днів

27 мая, 13:00  Социальная  Украина

У  червні в Україні 2021 року 20 робочих днів і 10 вихідних.

У червні в Україні 2021 року 20 робочих днів і 10 вихідних.

20 червня в Україні відзначатимуть велике християнське свято - Трійцю (Зелені свята). Традиційно воно випадає на неділю, а тому додатковий вихідний переноситься на наступний день - понеділок. Таким чином, ми будемо відпочивати і 21 червня. В результаті у нас виходить цілих три дні вихідних: з 19 по 21 червняпише Мета.

 

Також у кінці місяця в країні щорічно відзначають День Конституції, а саме 28 червня. Цей день є офіційним вихідним днем. Тому на українців чекає ще один вікенд - з 26 по 28 червня.

 

 

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