Мінцифри запустило тест на перевірку цифрової грамотності вчителів

Міністерство цифрової трансформації України презентувало національний тест на цифрову грамотність для вчителів, який запуститься на порталі "Дія. Цифрова освіта".

"Сьогодні ми презентуємо національний тест на цифрову грамотність для вчителів", - сказала заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, передає Інтерфакс Україна.

За її словами, цей тест розроблений і запускається для того, щоб кожен педагог міг зрозуміти на якому рівні цифрової грамотності він перебуває, і яких цифрових компетентностей йому бракує.

Тест на цифрову грамотність оцінює 21 цифрову компетенцію, які згруповані у п'ять сфер: вчителі у цифровому суспільстві, професійний розвиток, використання та аналіз цифрових ресурсів, навчання та оцінювання учнів, розвиток цифрової компетентності учнів.

Після здачі тесту вчителі отримають сертифікат і, незалежно від результату, зможуть підвищити свій рівень цифрової грамотності.

Іонан також повідомила, що наступного тижня Мінцифри презентує національний тест на цифрову грамотність для державних службовців.