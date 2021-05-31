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В Україні пенсії для чоловіків і жінок мають великі відмінності

18 мая, 17:00  Социальная  Украина

В Україні пенсії для чоловіків і жінок разюче відрізняються своїми розмірами. У 2021 році жінки-пенсіонери в середньому отримують пенсію в 3031,32 грн, що на 30% менше ніж середня пенсія у чоловіків, яка своєю чергою становить 4242,53 грн.

В Україні пенсії для чоловіків і жінок разюче відрізняються своїми розмірами. У 2021 році жінки-пенсіонери в середньому отримують пенсію в 3031,32 грн, що на 30% менше ніж середня пенсія у чоловіків, яка своєю чергою становить 4242,53 грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBotпередає Слово і діло.

 

«Середній» показник не означає «основний». Насправді пенсію в розмірі 3 001 - 4 000 грн отримують лише близько 19,2% осіб. У більшості ж українських пенсіонерів ситуація гірша: 38,8% від їх загальної кількості отримують 2 001-3 000 грн (приблизно 72-108 дол.). У той час як пенсії понад 10 000 грн - тільки у 3,8%», – сказано в повідомленні.

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