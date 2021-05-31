48% українців підтримують вступ до НАТО, - опитування

Членство у Європейському Союзі готові підтримати 54% українців, за вступ до НАТО трохи менше половини опитаних.
Такими є дані опитування Міжнародного республіканського інституту (МРІ), пише Українська правда.
Зазначається, що як і з самого початку, відколи МРІ досліджує громадську думку в Україні, останнє опитування показує стабільну підтримку членства України в ЄС та в НАТО.
Загалом 54% українців вважають ЄС своїм пріоритетним міжнародним економічним блоком, у той час як лише 20% вирішили б приєднатися до очолюваного Росією Євразійського митного союзу.
Що стосується НАТО, 48% українців підтримують вступ до Альянсу, тоді як 28% вважають за краще не вступати до нього.
"Така рішуча підтримка вступу до ЄС та НАТО вселяє надію. Український народ знає, що розвинуті демократичні країни – це успішні та надійні партнери у забезпеченні миру", - сказав Стівен Нікс, регіональний директор МРІ у Євразії.
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