1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу: Україна встановила рекорд

Понад 4 млн дерев за добу – Україна встановила світовий рекорд за кількістю висаджених дерев за один день. Загалом до ініціативи «1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу» долучилося 110 держав. Українські консульства в різних куточках світу (від Південної Африки до Польщі, Болгарії та Канади) спільно з місцевим бізнесом висадили ще 1,4 млн дерев. Сумарно протягом 10 квітня на планеті зявилося 5,5 млн дерев.

Про підсумки акції оголосили 22 квітня, присвятивши їх Всесвітньому дню Землі. Організатори зафіксували результати в Книзі рекордів України. Їх віднесли до категорії «Масові заходи. Вперше», повідомляє Mind.





По Україні в кожній області висаджувати дерева допомагали волонтери, представники міської влади та регіональні співорганізатори. Останні були присутніми на оголошенні результатів акції та висадили в Пущі-Водиці іменні дерева своїх областей і дерево АР Крим.

«Сьогодні варто чітко усвідомити: не ми потрібні планеті, а планета нам. Нам тут жити, дихати, працювати. Тому ми вже неодноразово підтримуємо подібні ініціативи. Адже піклування про довкілля має бути закладене в ДНК компаній так само як прагнення до розвитку, ефективності, вдосконалення. Адже без кисню, здорових ґрунтів та чистої води бізнес-цілі стануть не те що недосяжними, але й непотрібними. Час змінювати цей фокус», – прокоментував Борис Шестопалов, координатор «Озеленення планети у Запорізькій області», співвласник та СЕО HD-group.

Підприємець спільно з благодійним фондом «Соціальні ініціативи бізнесу» компанії HD-group 10 квітня об’єднали понад 500 волонтерів на 15 локаціях у Запорізькій області. Загалом учасники акції зуміли висадити 27 тисяч 800 дерев, дві тисячі з яких мають висоту близько 2,5 метрів, тобто вважаються повноцінними «дорослими» деревами. Завдяки акції у квітні «лісовий парк» Запорізької області поповнився кленами, липами, таксодіумами, каштанами, горіхами, вербами.

За словами Ганни Крисюк, організаторки «1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу», об’єднання зусиль бізнесу, громадян і місцевої влади свідчить про те, що тема екологізації стала як ніколи актуальною, назріла настільки сильно, що люди готові підтримувати ініціативу по всьому світу. І це дає надію та натхнення працювати в цьому напрямку далі.