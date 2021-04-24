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1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу: Україна встановила рекорд

23 апреля, 17:00  Социальная  Украина

Понад 4 млн дерев за добу – Україна встановила світовий рекорд за кількістю висаджених дерев за один день. Загалом до ініціативи «1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу» долучилося 110 держав. Українські консульства в різних куточках світу (від Південної Африки до Польщі, Болгарії та Канади) спільно з місцевим бізнесом висадили ще 1,4 млн дерев. Сумарно протягом 10 квітня на планеті зявилося 5,5 млн дерев.

Понад 4 млн дерев за добу – Україна встановила світовий рекорд за кількістю висаджених дерев за один день. Загалом до ініціативи «1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу» долучилося 110 держав. Українські консульства в різних куточках світу

Про підсумки акції оголосили 22 квітня, присвятивши їх Всесвітньому дню Землі. Організатори зафіксували результати в Книзі рекордів України. Їх віднесли до категорії «Масові заходи. Вперше»,  повідомляє Mind.


По Україні в кожній області висаджувати дерева допомагали волонтери, представники міської влади та регіональні співорганізатори. Останні були присутніми на оголошенні результатів акції та висадили в Пущі-Водиці іменні дерева своїх областей і дерево АР Крим.

 

«Сьогодні варто чітко усвідомити: не ми потрібні планеті, а планета нам. Нам тут жити, дихати, працювати. Тому ми вже неодноразово підтримуємо подібні ініціативи. Адже піклування про довкілля має бути закладене в ДНК компаній так само як прагнення до розвитку, ефективності, вдосконалення. Адже без кисню, здорових ґрунтів та чистої води бізнес-цілі стануть не те що недосяжними, але й непотрібними. Час змінювати цей фокус», – прокоментував Борис Шестопалов, координатор «Озеленення планети у Запорізькій області», співвласник та СЕО HD-group.

 

Підприємець спільно з благодійним фондом «Соціальні ініціативи бізнесу» компанії HD-group 10 квітня об’єднали понад 500 волонтерів на 15 локаціях у Запорізькій області. Загалом учасники акції зуміли висадити 27 тисяч 800 дерев, дві тисячі з яких мають висоту близько 2,5 метрів, тобто вважаються повноцінними «дорослими» деревами. Завдяки акції у квітні «лісовий парк» Запорізької області поповнився кленами, липами, таксодіумами, каштанами, горіхами, вербами.

 

За словами Ганни Крисюк, організаторки «1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу», об’єднання зусиль бізнесу, громадян і місцевої влади свідчить про те, що тема екологізації стала як ніколи актуальною, назріла настільки сильно, що люди готові підтримувати ініціативу по всьому світу. І це дає надію та натхнення працювати в цьому напрямку далі.

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