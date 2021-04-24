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На Великдень не планується додаткових карантинних обмежень, - Степанов

23 апреля, 09:00  Социальная  Украина

Введення додаткових карантинних обмежень в Україні в пасхальний період поки не планується.

Введення додаткових карантинних обмежень в Україні в пасхальний період поки не планується.

Ситуація з поширенням коронавірусу в країні стабілізувалася, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степановпише Газета.юа.

 

"Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування пройшли з дотриманням усіх правил безпеки", - написав Степанов.

 

Незважаючи на те, що пік пандемії пройдено і "навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде в "жовту зону"- розслаблятися рано".

 

"Я не хочу, щоб відразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, тому що це не амулет - в кишені вона вас не захистить", - зазначив міністр.

 

Він також закликав українців уникати скупчень людей і святкувати у вузькому сімейному колі, а церква - створити всі умови для безпечного відвідування храмів віруючими.

 

"Пам'ятайте, що Covid - атеїст, для нього немає свят, не дайте йому привід затьмарити світле Воскресіння Христове", - резюмував Степанов.

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