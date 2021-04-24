Пенсіонер має обирати сам, де отримувати пенсію, - експерт

Кабмін змінив порядок виплати пенсій. З 1 вересня гроші будуть перераховувати виключно на банківську картку. Усі пенсіонери мають оформити її до того часу. Тим, хто не встигне або не захоче цього зробити, автоматично переведуть пенсію до однієї з фінустанов, за зверненням Пенсійного фонду.

Економіст Борис Кушнірук вважає, що пенсіонери самі мають обирати як їм зручно отримувати пенсію – в банку чи на пошті, пише Gazeta.ua.

"Має діяти принцип - гроші йдуть за клієнтом. Пенсіонер сам має обирати, де отримувати кошти — в банку чи на пошті. Був свідком неприємних ситуацій на поштах. У Борисполі минулого року в працівника закінчилась готівка. А в черзі стояли люди пенсійного віку. Вони чекали, коли хтось за щось буде платити і таким чином готівка з'явиться. Це ненормально. Тим, хто обслуговується в банку, легше. Видали картку, по ній може отримувати кошти хтось із родичів. Пенсіонеру не потрібно нікуди ходити", - говорить економіст.

На його думку, рішення перевести всіх пенсіонерів на обслуговування в банки — правильне.

"Головне, аби не змусили всіх отримувати гроші лише через конкретну організацію. Це мають бути банки першої категорії надійності, щоб кошти пенсіонерів не постраждали. Людина повинна отримати можливість обрати банк, де хоче отримувати свою пенсію. Комісію за видачу грошей через банки, яку їм сплачує Пенсійний фонд, потрібно стандартизувати. Щоб не було так, щоб комусь платять більше, а комусь менше. Для держави витрати на виплату пенсій стануть меншими, якщо людина пішла і сама зняла кошти з картки. Ніж коли листоноша буде носити ці гроші додому", - зазначив Кушнірук.

Головне питання - коректно провести конкурс щодо доставки пенсій у села.

"Потрібно організовувати систему, коли буде приїжджати спеціальна машина, яка буде розвозити пенсію. Це також потребує вирішення безпекових питань, щоб гроші були надійно захищені. Також потрібно вирішити проблему наявності конкуренції. Якщо це буде на конкурсній основі - то питання комісії для банків. Якщо уряд її покриватиме, то конкурс буде. І реальна конкуренція теж", - каже він.