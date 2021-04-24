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В Україні запрацювала повітряна швидка допомога

02 апреля, 15:00  Социальная  Украина

У Львівській області на постійне чергування заступила медична бригада пункту авіаційної системи МВС, яка екстрено допомагатиме населенню 6 західних областей. Вона складається з льотного складу і медичних працівників.

 

У Львівській області на постійне чергування заступила медична бригада пункту авіаційної системи МВС, яка екстрено допомагатиме населенню 6 західних областей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє «Слово і діло».

 

За словами міністра, вертольотами та літаками системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати досвідчені пілоти, а медична допомога стане одним з її основних завдань - щоб була можливість оперативно перекидати по повітрю лікарські команди, доставляти хворих або органи для трансплантації.

 

«На Львівщині в рамках єдиного аеромедичного простору став на чергування вертоліт ЄС-145 з медичним модулем, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж і медична бригада. Далі - Київщина і вся Україна», - сказав міністр.

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