В Україні запрацювала повітряна швидка допомога

У Львівській області на постійне чергування заступила медична бригада пункту авіаційної системи МВС, яка екстрено допомагатиме населенню 6 західних областей. Вона складається з льотного складу і медичних працівників.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє «Слово і діло».

За словами міністра, вертольотами та літаками системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати досвідчені пілоти, а медична допомога стане одним з її основних завдань - щоб була можливість оперативно перекидати по повітрю лікарські команди, доставляти хворих або органи для трансплантації.

«На Львівщині в рамках єдиного аеромедичного простору став на чергування вертоліт ЄС-145 з медичним модулем, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж і медична бригада. Далі - Київщина і вся Україна», - сказав міністр.