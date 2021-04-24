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Поліцейські «автомобілі-фантоми» ловитимуть порушників ПДР

31 марта, 17:00  Социальная  Украина

Зміни до правил дорожнього руху, які днями ухвалила Верховна Рада, покликані значно зменшити аварійність на дорогах і передбачають новий спосіб відстеження порушників ПДР. Зокрема, на дорогах України їздитимуть  так звані автомобілі-фантоми, які фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху у загальному потоці машин. 

На дорогах України їздитимуть так звані автомобілі-фантоми, які фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху у загальному потоці машин.

Такі  екіпажі  будуть оснащені обладнанням, яке автоматично фіксує порушення правил дорожнього руху, проте поліцейські авто не відрізнятимуться від цивільних машин. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

 

«Це буде транспортний засіб, який зовні не буде ніяк брендований як поліція. Однак у ньому будуть встановлені маячки на радіаторній решітці чи під лобовим склом для того, щоб зупиняти. Загалом у транспортному засобі будуть стаціонарно встановлені чотири камери, які зможуть знімати все, що відбувається навколо автомобіля. Вони фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху, зокрема швидкісного режиму. Після того, як камера зафіксувала, авто наздоганяється, зупиняється і далі накладається штраф», - пояснив Мартиненко, повідомляє Україна.24.

 

Радник глави МВС очікує, що ухвалення законопроєкту зменшить аварійність на дорогах на 10-15%.

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