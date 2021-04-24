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Україна перша у світі прирівняла електронні паспорти до звичайних

31 марта, 11:00  Социальная  Украина

 Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорта у смартфоні статус повноцінного документа. Відповідний законопроєкт 4355 підтримали 302 народних депутати.

Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорта у смартфоні статус повноцінного документа

"Вітаю українців з історичною подією. Ми - перша країна, де електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їх фізичні аналоги. Ми створили світовий кейс для побудови цифрової держави", - сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Економічна правда.

 

 

Згідно з даними у пояснювальній записці, закон почне діяти з 23 серпня і вносить наступні новації:

- закріплює визначення термінів "е-паспорт", "е-паспорт для виїзду за кордон";

- встановлює, що е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон формуються безкоштовно та можуть пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону та лінії розмежування з окупованими територіями.

- передбачає наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.

 

Зараз цифрові паспорти (ID-картка та біометричний паспорт) – доступні в додатку "Дія".

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