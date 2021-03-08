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В Україні стає популярним «штучне» м’яса

26 февраля, 09:30  Социальная  Украина

 

Замінники м’яса стають все популярнішими. Роблять його переважно з бобових. Заморожені котлети з такого “м’яса” після приготування навряд чи можна відрізнити від натуральних. Видає тільки ціна – пачка, що важить 350 грамів, коштує аж 160 гривень.

 

котлети з замінника мяса, «штучне» мяса, замінники, бобові, ресторатор Дмитро Борисов

 

В українських закладах громадського харчування і навіть продуктових магазинах з’явилося штучне м’ясо ще рік тому Про це повідомляє Сьогодні, пише agronews.ua.

 

“На смак, вигляд і за консистенцією майже не відрізняється від м’яса. Наприклад, котлета для бургера… Якщо не сказати, що це бургер з рослинним м’ясом, майже ніхто й не здогадається”, – ділиться враженнями ресторатор Дмитро Борисов.

 

Рослинна котлета втричі дорожча за звичайну через складність виробництва. Але, незважаючи на високу ціну, рослинний фарш з року в рік стає все популярнішим. Виробник рослинного м’яса Андрій Черуха на місяць виробляє вже по 6 тонн такого продукту.

 

До речі, американський мільярдер-філантроп Білл Гейтс пропонує багатим країнам вже зараз переходити на штучне м’ясо. За його словами, тваринництво шкодить екології, адже корови виділяють велику кількість метану.

 

У світі тим часом уже почали вирощувати м’ясо в пробірках. І воно ще дорожче за рослинне – в США за кілограм просять 2000 гривень. Крім того, вчені навчилися “друкувати” м’ясо на 3D-принтері. В Ізраїлі такий продукт будуть дегустувати вже у 2021 році.

 

А в США на цьому тлі вирішили запатентувати назву “м’ясо”, щоб ті, хто вирощує такий продукт в штучних умовах, не могли використовувати це слово на упаковці.

 

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