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Україна зайняла 127 місце у світовому рейтингу середніх зарплат

25 февраля, 17:00  Социальная  Украина

 

Середня зарплата приблизно у 2,8 рази вище мінімальної. Розмір середньої зарплати в Україні складає 14 179 гривень.  Про це повідомила Державна служба статистики.

 

Державна служба статистики, середня зарплата, рейтинг, Україна

 

Третина українців живе за межею бідності, передає видання Сomments.ua. Вони отримують зарплату нижче мінімальної (6 тисяч гривень). Варто зауважити, що зарплати різних професій Україні разюче відрізняються.

 

 Відтак найбільше отримують програмісти. Їх місячний заробіток коливається в межах 26,6 тисячі гривень. Набагато менші зарплати мають лікарі та вчителі — відповідно 10 тисяч гривень та 6,5 тисяч гривень. До того ж ці професії оплачуються гірше, ніж в Європі.

 

 Загалом у світовому рейтингу середніх зарплат Україна зайняла 127 місце.  Лідерську позицію та найвищу середню зарплату має Швейцарія. Там в середньому заробляють 5 425,26 долара в місяць. Достатньо великі зарплати й у США — 2 834,06 доларів. Одна з прогресивних європейських країн Німеччина має показник у 2 419,62 долара. В сусідній Польщі заробляють 765,57 долара, в Росії — 636,6 долара.

 

 Останні місця в рейтингу посідають африканські країни.

 

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