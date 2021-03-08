КИЕВ
23:19 		Брюссель
22:19
Москва
00:19
Понедельник, 8 марта 2021

Новости

05 марта, 11:00  Политическая  Украина
Головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була Оксана Марченко, – політолог
05 марта, 09:00  Социальная  Украина
Грошей витрачених на дороги вистачило б, щоб вакцинувати всіх українців якісною вакциною, - політолог
04 марта, 17:00  Социальная  Украина
Британці зняли фільм про подорож до Чорнобиля
04 марта, 16:00  Социальная  Украина
В Україні суттєво зросли штрафи за порушення пожежної безпеки
04 марта, 15:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли, як глобальне потепління вплине на сільське господарство України
04 марта, 09:00  Социальная  Украина
У випуск вводяться перші в історії України марки в жанрі ню
03 марта, 17:00  Социальная  Украина
Онлайн прописка стане доступною до кінця року
03 марта, 15:00  Социальная  Украина
Депутати подумують скасувати перехід на літній час
03 марта, 13:00  Экономическая  Украина
В Одесі будуть виробляти українські вертольоти
03 марта, 11:00  Социальная  Украина
На Києві на 19 станціях метрополітену встановили дефібрилятори
Все Новости
Прислать новость


Зима відступає: в Україні йде потепління до 11-ти градусів

24 февраля, 15:43  Социальная  Украина

 

Синоптики прогнозують потепління в Україні. Із Західної Європи до нас переміщується тепле атлантичне повітря через яке температура повітря буде підвищуватися.

 

Потепління, синоптики, температура, прогноз, погода, весна

 

Вночі на більшій частині Лівобережжя ще буде холодно, повідомляє Укргідрометцентр.

 

Буде без істотних опадів, крім сходу та південного сходу країни, місцями туман.

 

На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

 

Температура в східних, південно-східних, Сумській областях вночі 4-9°, на Луганщині 10-15° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, в західних, Вінницькій та Одеській областях 10-15° тепла.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу