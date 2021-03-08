Зима відступає: в Україні йде потепління до 11-ти градусів

Синоптики прогнозують потепління в Україні. Із Західної Європи до нас переміщується тепле атлантичне повітря через яке температура повітря буде підвищуватися.

Вночі на більшій частині Лівобережжя ще буде холодно, повідомляє Укргідрометцентр.

Буде без істотних опадів, крім сходу та південного сходу країни, місцями туман.

На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в східних, південно-східних, Сумській областях вночі 4-9°, на Луганщині 10-15° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, в західних, Вінницькій та Одеській областях 10-15° тепла.