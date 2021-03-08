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Програмою "Доступна іпотека 7%" цьогоріч можуть скористатися 5 тисяч сімей

23 февраля, 15:00  Социальная  Украина

 

Плановий портфель іпотечних кредитів в цьому році становить 5 млрд грн. Таким чином, за попередніми підрахунками програмою зможуть скористатися близько 5 тисяч сімей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

 

Програма, "Доступна іпотека 7%", міністр фінансів, Сергій Марченко, кредит, іпотека

"Запуск програми заплановано на 1 березня 2021 і є першим кроком в реалізації загальної стратегії відновлення іпотечного ринку в Україні", - розповів Марченко виступаючи на форумі "Україна-30. Інфраструктура єднає", передає урядовий портал.

 

 

Так, іпотеку українці можуть оформляти для покупки квартир і будинків разом з ділянками як на первинному ринку нерухомості, так і на вторинному. Однак це має стосуватися житла, введеного в експлуатацію не пізніше 2018 року.

 

Нормативна площа - 50 "квадратів" для одного українця або сім'ї з двох осіб, потім додатково 20 "квадратів" на кожного наступного члена сім'ї. Загальна площа може перевищувати нормативну на 20%. Надлишок площі оплачує позичальник.

 

Марченко впевнений, що успішний запуск програми буде сприяти зниженню іпотечних ставок, стимулювати будівництво та ринок нерухомості в Україні. Для реалізації ініціативи запрошені банки, які співпрацюють в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9".

 

Мінімальний дохід визначається банком з точки зору достатності для обслуговування заборгованості за іпотечним кредитом. При цьому максимальний дохід позичальника та його сім'ї не має перевищувати 10-тикратний розмір місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні України.

 

За умовами програми кредит можна буде отримати строком до 20 років, з мінімальним першим внеском 15% вартості предмета іпотеки. Максимальний розмір комісії за надання та обслуговування кредиту становить 0,5 від суми кредиту і додатково 0,5% річних гарантії Фонду в разі використання.

 

 

 

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