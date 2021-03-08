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В Україні хочуть створити установу, яка боротиметься з «фейками» і російською пропагандою

22 февраля, 15:00  Социальная  Украина

 

В Україні може  з’явиться Центр протидії дезінформації. Він буде відслідковувати фейки, спотворену інформацію, а також ворожу пропаганду і інформувати про це українців. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

 

Центр протидії дезінформації, фейки, пропаганда, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

 

За його словами, серед планів – створення онлайн-музею російської пропаганди, щоб показувати, у який спосіб працює російська інформаційна машина

 

Україна посилює боротьбу з російською пропагандою, тому у вже березні розпочне роботу Центр протидії дезінформації. Це буде державна інституція, яка у співпраці з громадськими організаціями протистоятиме російській пропаганді, - передає «Радіо Свобода».

 

Зазначається, що цей центр також координуватиме свою роботу з подібними інституціями в Латвії, Фінляндії і на рівні Європейського союзу.

 

Щоб систематизувати боротьбу з інформаційними загрозами в Україні і краще координувати її з партнерами, уряд працює над реалізацією двох ініціатив – створення Центру протидії дезінформації і проєкту медіаграмотності, над яким Міністерство культури працює разом з Міністерством освіти та Мінцифри, сказав Ткаченко.

 

«Рухаючись цими двома напрямками у співпраці з РНБО, з офісом віцепрем’єрки з питань європейської інтеграції, МЗС, Мінцифри сподіваємося найближчим часом відповісти на ті виклики, які нам дає російська пропаганда», – каже міністр.

 

За його словами, відбір команди вже йде – фахівці будуть активно відпрацьовувати маніпуляції і фейки, які поширює держава-агресор.

 

Як сказав Ткаченко, центр разом з фактчекінговими організаціями створить спільну платформу, щоб можна було не лише виявляти факти «фейків» і маніпуляцій, але також надавати фактично правильну позитивну інформацію про Україну.

 

«Серед планів – створення онлайн-музею російської пропаганди, щоб показувати, у який спосіб працює російська інформаційна машина. Як ви знаєте, у президента Зеленського є й інші плани щодо створення міжнародного інформаційного хабу, оскільки Україна є країною прикордоння. І тоді той центр, який ми створюємо зараз, набуде більшої ваги і більших можливостей», – додав міністр.

 

Повідомлення про створення нової інституції надійшло на тлі запровадження санкцій проти проросійського політика Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, співвласниці телеканалу «1+1», Тараса Козака, який є формальним власником трьох заблокованих телеканалів, пов’язаних із Медведчуком: «112 Україна», NewsOne і ZiK.

 

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