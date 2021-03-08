Кіберполіція попереджає про шахрайство з працевлаштуванням

Знайшли привабливу вакансію, де досвід не потрібен, а заробітна плата нечувано висока? Для працевлаштування потрібно лише надіслати фото документів та оплатити «рекрутингові» послуги? Не поспішайте радіти. Це поширена шахрайська схема. Про це йдеться у повідомленні кіберполіції.

Шахраї пропонують особам, зацікавленим у працевлаштуванні, надати копії персональних документів, а також здійснити передоплату за «рекрутингові» послуги.

Отримавши гроші жертви, зловмисники не виконують своїх зобов’язань та зникають. Крім того, вони ще й можуть оформити онлайн-кредит на довірливого громадянина з використанням копій його персональних документів.

Аби убезпечитися від такого виду шахрайства, правоохоронці рекомендують:

-надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

-у жодному разі не повідомляти стороннім особам свої персональні дані та не відправляти фото документів;

-не робити внесків та передплат (за рекрутингові послуги чи щось інше);

-шукати роботу в надійних компаніях та організаціях.

Якщо людина все ж стала жертвою шахраїв, їй необхідно зателефонувати до кіберполіції за номером 0 800 505 170.

Зазначимо, що станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості перебувало 459 000 безробітних.

Серед безробітних жінки становлять 56%, чоловіки – 44%.

Університетський диплом мають 49% шукачів роботи, 34% закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% – загальноосвітню школу.

За віковими групами переважають безробітні 45-55 років (40%), молодь до 35 років (30%), люди 35-44 років (29%).