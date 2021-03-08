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Застряглі українці зможуть вилетіти з Занзібару найпізніше 16 лютого, - авіакомпанія

15 февраля, 14:22  Социальная  Украина

 

180 українських туристів, які застрягли на острові Занзібар розселили в готелі. Вони у крайньому разі вилетять з острова у вівторок, 16 лютого, регулярним рейсом до Києва. Про це авіакомпанія SkyUp Airlines  повідомила у Facebook.

 

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Якщо компанія не отримає дозвільних документів на виліт у понеділок, 15 лютого, то 16 лютого всі пасажири зможуть вилетіти в Київ регулярним рейсом. Інформацію про час вильоту пасажири отримають через SMS.

 

Наразі усіх туристів розселили в готелях (до 16 лютого). До цього це не могли зробити через високий туристичний сезон на острові, їх забезпечили тільки їжею та дозволили користуватись інфраструктурою готелів (без розміщення у номерах).

 

«Протягом 13—15 лютого наші представники ведуть переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт у їхньому повітряному просторі. Кілька разів ми отримували усні запевнення щодо готовності надати дозволи. Тоді ми розпочинали підготовку до рейсу, зриваючи пасажирів з місця, однак в останній момент отримували відмову. Наразі до переговорів приєдналася Державіаслужба України, щоб пришвидшити вирішення питання», — пояснили у компанії і наголосили, що технічно літак готовий здійснити рейс будь-якої хвилини.

 

Нагадаємо, українці мали вилетіти з острова ще 13 лютого, але не змогли через поломку літака.

 

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