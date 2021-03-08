В Україні судді отримують пенсію в 12 раз вищу ніж військові

Зокрема, на цей час довічне утримання одного судді обходиться ПФУ в 67,9 тисячі гривень, тоді як українські військові отримують пенсію всього лише в 5,5 тисячі гривень. Про це йдеться в даних Пенсійного фонду України.

Всього в державі пенсію отримують близько 11,1 млн українців. В середньому, на кожного з них припадає по 3507,51 гривні.

За чинним законодавством вітчизняні судді мають право на необмежений розмір пенсії, яка дорівнює 80% від їх зарплати.

При цьому звичайним українцям рівень пенсії обмежений в 10 прожиткових мінімумів. У грошовому значенні – це 17 690 гривень.

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики заявили, що методика підрахунку прожиткового мінімуму в країні безнадійно застаріла.

Адже цей показник повинен бути майже у 2 рази більше, ніж чинний. Так, сьогодні в Україні реальний прожитковий мінімум для пенсіонера становить 3370 грн, при цьому мінімальна пенсія знаходиться на рівні всього лише 1769 грн.