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В Україні судді отримують пенсію в 12 раз вищу ніж військові

15 февраля, 11:00  Социальная  Украина

 

Зокрема, на цей час довічне утримання одного судді обходиться ПФУ в 67,9 тисячі гривень, тоді як українські військові отримують пенсію всього лише в 5,5 тисячі гривень. Про це йдеться в даних Пенсійного фонду України.

 

Пенсія, судді, військові, пенсійний фонд, розмір пенсій

 

Всього в державі пенсію отримують близько 11,1 млн українців. В середньому, на кожного з них припадає по 3507,51 гривні.

 

За чинним законодавством вітчизняні судді мають право на необмежений розмір пенсії, яка дорівнює 80% від їх зарплати.

 

При цьому звичайним українцям рівень пенсії обмежений в 10 прожиткових мінімумів. У грошовому значенні – це 17 690 гривень.

 

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики заявили, що методика підрахунку прожиткового мінімуму в країні безнадійно застаріла.

 

Адже цей показник повинен бути майже у 2 рази більше, ніж чинний. Так, сьогодні в Україні реальний прожитковий мінімум для пенсіонера становить 3370 грн, при цьому мінімальна пенсія знаходиться на рівні всього лише 1769 грн.

 

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