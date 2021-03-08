Депутати хочуть дозволити ОТГ засновувати ліцеї

У межах децентралізації органам місцевої влади хочуть надати повноваження для створення старших профільних шкіл. Тож кожен випускник 9 класу в Україні зможе продовжити навчання у ліцеї.

Про це розповіли міністр освіти Сергій Шкарлет та голова комітету Верховної Ради України з питань освіти та науки Сергій Бабак під час всеукраїнського форуму “Україна 30”. Відео в кінці інформації.

У першу чергу міністр пояснив процес ліквідації шкіл, що так стурбував українців. Деякі громади дійсно закривають школи відповідно до якості, санітарного регламенту, наявності вчителів та учнів. Їх переводять до опорних шкіл або філій. Для цих дітей з бюджету спеціально виділяють кошти на шкільні автобуси для підвозу до місць навчання.

Шкарлет підтвердив, що усі діти, які захочуть навчатися у 10-12 класах, матимуть таку можливість. Міністерство освіти та профільний комітет Верховної Ради сформували законопроєкт, що дозволить керівникам місцевих органів влади та ОТГ формувати власну позицію щодо ліцеїв відповідно до наявних можливостей для їх створення.

Зараз відповідно до чинного законодавства, міста з населенням 50 тис. та більше мешканців формують мережу старшої профільної школи самостійно. У менших громадах її може формувати обласна влада.

“Але це не означає, що в тій чи іншій громаді не буде цієї старшої профільної школи. Просто треба поглянути трохи з висока, щоб не було такого, що у сусідніх громадах однакові профілі, наприклад хімічний, і не забезпечений для дитини гуманітарний профіль”, – пояснив Сергій Бабак.

За його словами, на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що мають за мету дозволити громадам засновувати та утримувати ліцеї, обов’язково зберігаючи при цьому необхідний рівень якості освіти.

Нагадаємо, відповідно до реформи шкільної освіти, тепер не в усіх закладах загальної середньої освіти будуть 10-11 класи. Ті діти, які захочуть продовжити навчання в старшій школі, муситимуть переходити в ліцеї.