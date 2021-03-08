Журналіст розповів скільки коштує обід у їдальні Верховної Ради

Їдальня парламенту відома своє дешевизною. Утім і там підвищились ціни. Нардепам пропонують салати, гарячі м’ясні та овочеві страви і десерти.

Найдорожчими є: запечене з грушею філе сьомги – 216 гривень за 100 г; варене з маслинами і лимоном філе сьомги – 186 гривень/100 г; філе сьомги порціями – 174 гривні/100 г. Про це пише журналіст Олександр Гончаров у Facebook.

Найдорожчі салати: «Царський» із сьомгою – 90 гривень і салат мікс із куркою – 71 гривня.

Серед м’ясних страв популярні: голубці (94 грн.), тушковане філе судака з овочами (95 грн.), млинці з м’ясом (68 грн.).

На гарнір – картопля по-віденськи (44 грн.), смажена стручкова квасоля (42 грн.), смажені овочі «Мексиканський мікс» (36 грн).

Демократичною залишається ціна на традиційний український борщ з пампушками – 36 гривень.

Найдорожчим десертом є панна-котта з персиками у склянці – 68 гривень.