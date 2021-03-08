КИЕВ
23:17 		Брюссель
22:17
Москва
00:17
Понедельник, 8 марта 2021

Новости

05 марта, 11:00  Политическая  Украина
Головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була Оксана Марченко, – політолог
05 марта, 09:00  Социальная  Украина
Грошей витрачених на дороги вистачило б, щоб вакцинувати всіх українців якісною вакциною, - політолог
04 марта, 17:00  Социальная  Украина
Британці зняли фільм про подорож до Чорнобиля
04 марта, 16:00  Социальная  Украина
В Україні суттєво зросли штрафи за порушення пожежної безпеки
04 марта, 15:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли, як глобальне потепління вплине на сільське господарство України
04 марта, 09:00  Социальная  Украина
У випуск вводяться перші в історії України марки в жанрі ню
03 марта, 17:00  Социальная  Украина
Онлайн прописка стане доступною до кінця року
03 марта, 15:00  Социальная  Украина
Депутати подумують скасувати перехід на літній час
03 марта, 13:00  Экономическая  Украина
В Одесі будуть виробляти українські вертольоти
03 марта, 11:00  Социальная  Украина
На Києві на 19 станціях метрополітену встановили дефібрилятори
Все Новости
Прислать новость


Журналіст розповів скільки коштує обід у їдальні Верховної Ради

10 февраля, 17:00  Социальная  Украина

Їдальня парламенту відома своє дешевизною. Утім і там підвищились ціни.  Нардепам пропонують салати, гарячі м’ясні та овочеві страви і десерти.

Обід, їдальня, парламент, депутати, Верховна Рада, столовка, Журналіст, Олександр Гончаров,

 

Найдорожчими є: запечене з грушею філе сьомги – 216 гривень за 100 г; варене з маслинами і лимоном філе сьомги – 186 гривень/100 г; філе сьомги порціями – 174 гривні/100 г. Про це пише журналіст Олександр Гончаров у Facebook.

 

Найдорожчі салати: «Царський» із сьомгою – 90 гривень і салат мікс із куркою – 71 гривня.

 

Серед м’ясних страв популярні: голубці (94 грн.), тушковане філе судака з овочами (95 грн.), млинці з м’ясом (68 грн.).

 

На гарнір – картопля по-віденськи (44 грн.), смажена стручкова квасоля (42 грн.), смажені овочі «Мексиканський мікс» (36 грн).

 

Демократичною залишається ціна на традиційний український борщ з пампушками – 36 гривень.

 

Найдорожчим десертом є панна-котта з персиками у склянці – 68 гривень.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу