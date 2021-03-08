Тарифи на тепло у цьому опалювальному сезоні не збільшаться – Меморандум з урядом

Тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону.

Сьогодні, 9 лютого 2021 року, підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між Кабінетом Міністрів України та Асоціацією міст України. Підписання відбулося в залі Міністерства розвитку громад та територій України.

Від АМУ Меморандум підписали: Голова АМУ, Київський міський голова Віталій Кличко, Одеський міський голова Геннадій Труханов, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, Бучанський міський голова Анатолій Федорук. По онлайн-відеозв’язку приєдналися: Дніпровський міський голова Борис Філатов, Львівський міський голова Андрій Садовий, Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

З боку Уряду - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, Перший заступник Міністра енергетики України Юрій Вітренко, Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, а також Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв по відеозв’язку.

Меморандум був підписаний у присутності Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, Виконавчого директора АМУ Олександра Слобожана.

Уряд погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року. Мінрегіон, Міненерго, НАК, АМУ спільно визначать фінансові джерела для цієї компенсації і розроблять відповідні законодавчі інструменти.

«Дуже важливо сьогодні, що ми досягли компромісу. Незалежно від політичних поглядів та партійної приналежності, вдалося об'єднати зусилля і уряду, й Офісу Президента, і мерів, щоб досягти спільного результату для наших людей», – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Мер Одеси Геннадій Труханов наголосив, що вперше відбувається такий прозорий та відвертий діалог між центральною владою й місцевим самоврядуванням, і це дає важливі результати для громадян України.

Завдяки наполегливим діям АМУ Уряд визнав, що проблеми підприємств теплопостачання, які накопичувалися роками в результаті державного регулювання, потребують вирішення на центральному рівні. Уряд гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

«Підписання Меморандуму – це перший крок у налагодженні дієвого діалогу між центральною владою та місцевим самоврядуванням з питань централізованого теплопостачання. Ми очікуємо, що Уряд дотримається усіх домовленостей і не допустить кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів», — зазначив Голова Асоціації міст України Віталій Кличко.